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Utgått
2-pack
Större hål, för tjockare vätskor
6 m+
Den breda, bröstvårtsformade nappen uppmuntrar till ett naturligt grepp och underlättar övergången från bröst till nappflaska för spädbarnet.
Bittålig och smidig napp som har utformats för ditt växande barns föränderliga behov.
Inläggen och räfflorna inuti nappen ger flexibilitet utan den kläms ihop, för oavbruten matning.
4.0
av 5
41
Recensioner
83%
rekommenderar den här produkten
11/08/2022
Sverige
Del av marknadsföring
Mjuk dinapp
Dinappen är mjuk och skön, dock var lite svårt att sätta ihop med flaskan.
Fördelar
Mjuk och skön.
Nackdelar
Svårt att sätta ihop med flaskan.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF046/27 Natural-napp
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF046/27 Natural-napp
Shimo
09/08/2022
Sverige
Del av marknadsföring
Anti- kollik. Bröstlik form.
Jag fick produkten som en del av ett produkttest. Philips inte har någon redaktionell inverkan på omdömmet. Bästa anti- kollik flaska jag haft för mitt barn hittills. Lätt att bära. Lätt att maskindiska. Tydligt numrerad på flaskan. Bra att man kan bytta dianapp med olika flödeshastigheter.
Fördelar
Anti-kolik. Mjuk dianapp som inte kläms ihopp.
Nackdelar
Skulle hellre ville ha det I glas. Jag saknade handtag på det. Skulle vara ett plus om man kunde ha en dianapp med sugrör.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF046/27 Natural-napp
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF046/27 Natural-napp
Gurrag5
09/08/2022
Sverige
Del av marknadsföring
Napp 6 mån +
En bra produkt som är enkel att montera på vår nappflaska från Philip ADVENT. Kvalitén och hållbarheten bedömer jag som bra och vi gillar att det går att växa med flaskan och endast byta ut sugnappen när vår son växer och bli äldre. Har fått denna produkt som en del av ett produkttest med philip utan krav på motprestation.
Fördelar
Bra kvalité, enkel att montera, enkel att diska
Nackdelar
Inget
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF046/27 Natural-napp
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF046/27 Natural-napp
Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023.
0 % BPA, enligt EU-förordning 10/2011