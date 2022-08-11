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  • Enkel att kombinera med amning
  • Enkel att kombinera med amning

Utgått

Philips AventNatural-napp

SCF046/27

4
| (41) Recensioner | 83% rekommenderar den här produkten
Enkel att kombinera med amning
Philips Avent mjuka och räfflade napp som inte kläms ihop är utformad för barn som växer. De bekväma blombladen och den naturliga nappformen gör det enkelt att kombinera amning och flaskmatning.
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bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

Naturligt grepp

Enkel att kombinera med amning

  • 2-pack

  • Större hål, för tjockare vätskor

  • 6 m+

Naturligt grepp tack vare den breda bröstformade nappen

Naturligt grepp tack vare den breda bröstformade nappen

Den breda, bröstvårtsformade nappen uppmuntrar till ett naturligt grepp och underlättar övergången från bröst till nappflaska för spädbarnet.

Mjuk och smidig silikon för ditt barns föränderliga behov

Bittålig och smidig napp som har utformats för ditt växande barns föränderliga behov.

Flexibel, räfflad napp som inte kläms ihop

Flexibel, räfflad napp som inte kläms ihop

Inläggen och räfflorna inuti nappen ger flexibilitet utan den kläms ihop, för oavbruten matning.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.0

av 5

41

Recensioner

83%

rekommenderar den här produkten

11/08/2022

Sverige

Sverige

Mjuk dinapp

Dinappen är mjuk och skön, dock var lite svårt att sätta ihop med flaskan.

Fördelar

Mjuk och skön.

Nackdelar

Svårt att sätta ihop med flaskan.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF046/27 Natural-napp

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF046/27 Natural-napp

09/08/2022

Sverige

Sverige

Anti- kollik. Bröstlik form.

Jag fick produkten som en del av ett produkttest. Philips inte har någon redaktionell inverkan på omdömmet. Bästa anti- kollik flaska jag haft för mitt barn hittills. Lätt att bära. Lätt att maskindiska. Tydligt numrerad på flaskan. Bra att man kan bytta dianapp med olika flödeshastigheter.

Fördelar

Anti-kolik. Mjuk dianapp som inte kläms ihopp.

Nackdelar

Skulle hellre ville ha det I glas. Jag saknade handtag på det. Skulle vara ett plus om man kunde ha en dianapp med sugrör.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF046/27 Natural-napp

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF046/27 Natural-napp

09/08/2022

Sverige

Sverige

Napp 6 mån +

En bra produkt som är enkel att montera på vår nappflaska från Philip ADVENT. Kvalitén och hållbarheten bedömer jag som bra och vi gillar att det går att växa med flaskan och endast byta ut sugnappen när vår son växer och bli äldre. Har fått denna produkt som en del av ett produkttest med philip utan krav på motprestation.

Fördelar

Bra kvalité, enkel att montera, enkel att diska

Nackdelar

Inget

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF046/27 Natural-napp

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF046/27 Natural-napp

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023. 

  1. 0 % BPA, enligt EU-förordning 10/2011