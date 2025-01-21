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  • Lugnar nyfödda från dag ett
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  • Lugnar nyfödda från dag ett
  • Lugnar nyfödda från dag ett
  • Lugnar nyfödda från dag ett
  • Lugnar nyfödda från dag ett
  • Lugnar nyfödda från dag ett
  • Lugnar nyfödda från dag ett
  • Lugnar nyfödda från dag ett
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Lugnar nyfödda från dag ett
  • Lugnar nyfödda från dag ett
  • Lugnar nyfödda från dag ett
  • Lugnar nyfödda från dag ett
  • Lugnar nyfödda från dag ett
  • Lugnar nyfödda från dag ett

Philips Avent Pacifierultra start Nighttime

SCF075/18

4.7
| (434) Recensioner | 98% rekommenderar den här produkten
Lugnar nyfödda från dag ett
Trygghet direkt från start. Philips Avent ultra start Nighttime är tillverkad för att passa nyföddas munnar och kan användas säkert upp till sex månader. Lyser i mörkret, så komfort och tröst är alltid lätt att hitta när lamporna är släckta. Nu 80 % växtbaserad.*
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bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

Rätt passform, även på natten

Lugnar nyfödda från dag ett

  • Sköld som lyser i mörkret

  • BPA-fri

  • 2-pack, 80 % växtbaserad*

  • 0–2 m

Precis rätt passform för små munnar

Precis rätt passform för små munnar

Vår napp för nyfödda är speciellt utformad för att passa små munnar och ansikten. Den lätta, ringlösa designen gör den till en idealisk första napp och den är lämplig för barn upp till sex månader. Nappens form och storlek gör det enkelt för barnet att övergå till Philips Avent-napparna ultra air och ultra soft, så att barnets naturliga sugbehov alltid tillgodoses.

Ortodontisk napp som har utformats för naturlig tandutveckling

Ortodontisk napp som har utformats för naturlig tandutveckling

Våra ortodontiska nappar är gjorda i mjukt silikon som stödjer naturliga muskelrörelser i munnen för att förhindra risken för bettfel. Nappens smala hals är utformad för att minska trycket mellan tunga och gom. Philips Avent ultra-nappar är oberoende ackrediterade av Oral Health Foundation. De är tillverkade av 100 % livsmedelsklassat silikon och håller bättre och längre än nappar av gummi (latex). De är även fria från BPA, BPS, ftalater, PVC och polycykliska aromatiska kolväten.

Älskad av barn med 98 % nappacceptans**

Älskad av barn med 98 % nappacceptans**

Våra texturerade silikonnappar är utformade för att efterlikna känslan av mammas bröst. Vi har bett föräldrar svara på hur småttingarna gillar dem, och i genomsnitt svarade 98 % att deras barn tar Philips Avent ultra-napparna.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.7

av 5

434

Recensioner

98%

rekommenderar den här produkten

21/01/2025

Sverige

Sverige

Mjuka nappar med suverän passform!

Väldigt mjuka och snälla nappar som dessutom har en väldigt genomtänkt design. Mycket lätta att göra rena och väldigt omtyckt av barnet.

Fördelar

Passform och design

Nackdelar

Inga!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Soother SCF075/08 ultra start Nighttime

Date of Use 2023-12-21

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Soother SCF075/08 ultra start Nighttime

Date of Use 2023-12-21

10/01/2025

Sverige

Sverige

Bra napp

Den här produkten är fantastisk för bebisar som älskar dummys, den är definitivt värd att skaffa för din nyfödda. jag rekommenderar den här produkten

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Soother SCF075/02 ultra start

Date of Use 2023-12-10

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Soother SCF075/02 ultra start

Date of Use 2023-12-10

09/01/2025

Sverige

Sverige

Nappar för mörkerseende.

Jag gillar denna napp för att den lyser i mörkret, så den är lätt att hitta på nätterna när vår bebis tappar den. En till sak som jag gillar är boxen som följer med. Den funkar bra för att sterilisera napparna. Praktiskt var också att dom hade samma form som vår första napp.

Fördelar

Lyser i mörker. Sterilisera i mikro.

Nackdelar

Inget vad jag vet

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Soother SCF075/08 ultra start Nighttime

Date of Use 2024-12-09

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Soother SCF075/08 ultra start Nighttime

Date of Use 2024-12-09

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  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 8 139 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2024. 

  1. Hårdplastdelar exklusive silikonnapp (massbalansmetod).

  2. 2023 års konsumenttester i USA bekräftar 98 % acceptans av den texturerade Philips Avent-nappen som används i våra ultra-nappar (n=201).

  3. Baserat på resultaten från konsumenttester i USA (2023, n=201).

  4. Jämfört med traditionella steriliseringsmetoder (kokning) för nappar.

  5. Av hygieniska skäl bör du byta ut nappen efter fyra veckors användning.