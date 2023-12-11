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  • En lätt napp som andas
  • En lätt napp som andas
  • En lätt napp som andas
  • En lätt napp som andas
  • En lätt napp som andas
  • En lätt napp som andas
  • En lätt napp som andas
  • En lätt napp som andas
  • En lätt napp som andas
  • En lätt napp som andas
  • En lätt napp som andas
  • En lätt napp som andas
  • En lätt napp som andas
  • En lätt napp som andas
  • En lätt napp som andas
  • En lätt napp som andas
  • En lätt napp som andas
  • En lätt napp som andas

Philips Avent ultra airultra air-napp

SCF080/03

4.7
| (682) Recensioner | 98% rekommenderar den här produkten
En lätt napp som andas
Trösta barnet med en napp som låter huden andas. Philips Avent Ultra Air-kollektionen har extra stora hål som hjälper till att hålla huden torr. Dess lätta sköld är utformad för maximalt luftflöde. Finns i olika färger och utformningar.
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bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

Extra stort lufthål så att barnets hud kan andas

En lätt napp som andas

  • Låter barnets hud andas

  • 6-18 månader

  • Ortodontiska och BPA-fria

  • 2-pack

Låter barnets hud andas

Låter barnets hud andas

Extra stora lufthål ger ventilation och håller barnets hud torrare samtidigt som nappen tröstar.

Älskas av barn över hela världen*

Älskas av barn över hela världen*

Vi har bett föräldrar svara på hur småttingarna gillar våra nappar med en struktur av silikon, och 98 % svarade i genomsnitt att deras barn tar de ultra soft- och ultra air- napparna från Philips Avent.

Napp tillverkad av 100 % livsmedelsklassat silikon

Napp tillverkad av 100 % livsmedelsklassat silikon

Vi valde medvetet silikon för våra ultra soft- och ultra air-nappar eftersom det är ett säkert och neutralt material som ofta återfinns i medicinska tillämpningar och innehåller inga farliga kemikalier, endokrinaktiva substanser (t.ex. PBA) eller allergener.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.7

av 5

682

Recensioner

98%

rekommenderar den här produkten

11/12/2023

Sverige

Sverige

Toppen

Min dotters favoritnapp från första användningen. bra och hållbara, snyggt utvalda färger.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ultra air SCF085/60 nappattrapp

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ultra air SCF085/60 nappattrapp

04/12/2023

Sverige

Sverige

Mycket godkänd av barnet.

Mitt barn tog nappen med en gång och har varit favoriten sen vi fick hem dom. Mitt barn får ett mycket bra sugtag och tack vare de stora lufthålen sitter nappen inte tight mot barnets hud och huden kan andas bra. Ett stort plus är hur nappen är utformad så den ska ligga rätt i munnen. Fodralet som tillkommer är perfekt för att ha napparna i väskan men också för att sterilisera napparna.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ultra air SCF085/60 nappattrapp

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ultra air SCF085/60 nappattrapp

03/12/2023

Sverige

Sverige

Jättebra napp som låter huden runt munnen andas

Min son är väldigt nöjd med denna typ av napp - den låter huden runt munnen andas vilket motverkar utslag, den är behaglig, har fin design och är enkel att rengöra. Vi kan varmt rekommendera den!

Fördelar

Bra design, låter huden andas, enkel att rengöra.

Nackdelar

Inga nackdelar.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ultra air SCF085/60 nappattrapp

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ultra air SCF085/60 nappattrapp

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 8 139 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2024. 

  1. 2016–2017 års konsumenttester i USA visar att i genomsnitt 98 % av barn tar Philips Avent-nappen med len textur som används i ultra air- och ultra soft-napparna för 0–6 och 6–18 månader.

  2. Av hygieniska skäl bör du byta ut nappen efter fyra veckors användning

  3. Det främsta globala nappmärket