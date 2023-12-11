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  • Låter barnets hud andas
  • Låter barnets hud andas
  • Låter barnets hud andas
  • Låter barnets hud andas
  • Låter barnets hud andas
  • Låter barnets hud andas
  • Låter barnets hud andas
  • Låter barnets hud andas
  • Låter barnets hud andas
  • Låter barnets hud andas
  • Låter barnets hud andas
  • Låter barnets hud andas
  • Låter barnets hud andas
  • Låter barnets hud andas
  • Låter barnets hud andas
  • Låter barnets hud andas

Philips Avent Pacifierultra air

SCF080/23

4.7
| (682) Recensioner | 98% rekommenderar den här produkten
Låter barnets hud andas
Napp som ger tröst, med stora lufthål för bra andningsförmåga. 9 av 10 föräldrar håller med: Philips Avent ultra air-nappar är bekväma för mitt barn.** Lugnande tröst finns alltid nära, oavsett vem som tar hand om barnet. Nu 80 % växtbaserad.*
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

Extra stora lufthål för behagligare tröst

Låter barnets hud andas

  • Låter barnets hud andas

  • BPA-fri

  • 2-pack, 80 % växtbaserad*

  • 0–6 m

Extra stora lufthål så att barnets hud kan andas

Extra stora lufthål så att barnets hud kan andas

Hål i skölden ger ventilation och håller barnets hud torrare för bästa möjliga tröst.

Ortodontisk napp som har utformats för naturlig tandutveckling

Ortodontisk napp som har utformats för naturlig tandutveckling

Våra ortodontiska nappar är gjorda i mjukt silikon som stödjer naturliga muskelrörelser i munnen för att förhindra risken för bettfel. Nappens smala hals är utformad för att minska trycket mellan tunga och gom. Philips Avent ultra-nappar är oberoende ackrediterade av Oral Health Foundation. De är tillverkade av 100 % livsmedelsklassat silikon och håller bättre och längre än nappar av gummi (latex). De är även fria från BPA, BPS, ftalater, PVC och polycykliska aromatiska kolväten.

Älskad av barn med 98 % nappacceptans***

Älskad av barn med 98 % nappacceptans***

Våra texturerade silikonnappar är utformade för att efterlikna känslan av mammas bröst. Vi har bett föräldrar svara på hur småttingarna gillar dem, och i genomsnitt svarade 98 % att deras barn tar Philips Avent ultra-napparna.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.7

av 5

682

Recensioner

98%

rekommenderar den här produkten

11/12/2023

Sverige

Sverige

Toppen

Min dotters favoritnapp från första användningen. bra och hållbara, snyggt utvalda färger.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ultra air SCF085/60 nappattrapp

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ultra air SCF085/60 nappattrapp

04/12/2023

Sverige

Sverige

Mycket godkänd av barnet.

Mitt barn tog nappen med en gång och har varit favoriten sen vi fick hem dom. Mitt barn får ett mycket bra sugtag och tack vare de stora lufthålen sitter nappen inte tight mot barnets hud och huden kan andas bra. Ett stort plus är hur nappen är utformad så den ska ligga rätt i munnen. Fodralet som tillkommer är perfekt för att ha napparna i väskan men också för att sterilisera napparna.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ultra air SCF085/60 nappattrapp

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ultra air SCF085/60 nappattrapp

03/12/2023

Sverige

Sverige

Jättebra napp som låter huden runt munnen andas

Min son är väldigt nöjd med denna typ av napp - den låter huden runt munnen andas vilket motverkar utslag, den är behaglig, har fin design och är enkel att rengöra. Vi kan varmt rekommendera den!

Fördelar

Bra design, låter huden andas, enkel att rengöra.

Nackdelar

Inga nackdelar.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ultra air SCF085/60 nappattrapp

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ultra air SCF085/60 nappattrapp

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  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 8 139 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2024. 

  1. Hårdplastdelar exklusive silikonnapp (massbalansmetod).

  2. Baserat på resultaten från konsumenttester i USA (2023, n=201).

  3. 2023 års konsumenttester i USA bekräftar 98 % acceptans av den texturerade Philips Avent-nappen som används i våra ultra-nappar (n=201).

  4. Jämfört med traditionella steriliseringsmetoder (kokning) för nappar.