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Fri frakt från 450 SEK
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Låter barnets hud andas
Ortodontiska och BPA-fria
2-pack
6–18 månader
Extra stora lufthål ger ventilation och håller barnets hud torrare samtidigt som nappen tröstar.
Vi har bett föräldrar svara på hur småttingarna gillar våra nappar med struktur i silikon, och i genomsnitt svarade på 98 % att deras barn tar ultra soft- och ultra air-napparna från appen Philips Avent.
Vi valde medvetet silikon för våra ultra soft- och ultra air-nappar eftersom det är ett säkert och neutralt material som ofta återfinns i medicinska tillämpningar och innehåller inga farliga kemikalier, endokrinaktiva substanser (t.ex. PBA) eller allergener.
4.7
av 5
682
Recensioner
98%
rekommenderar den här produkten
Gorgones
11/12/2023
Sverige
Del av marknadsföring
Toppen
Min dotters favoritnapp från första användningen. bra och hållbara, snyggt utvalda färger.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ultra air SCF085/60 nappattrapp
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ultra air SCF085/60 nappattrapp
Katt06
04/12/2023
Sverige
Del av marknadsföring
Mycket godkänd av barnet.
Mitt barn tog nappen med en gång och har varit favoriten sen vi fick hem dom. Mitt barn får ett mycket bra sugtag och tack vare de stora lufthålen sitter nappen inte tight mot barnets hud och huden kan andas bra. Ett stort plus är hur nappen är utformad så den ska ligga rätt i munnen. Fodralet som tillkommer är perfekt för att ha napparna i väskan men också för att sterilisera napparna.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ultra air SCF085/60 nappattrapp
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ultra air SCF085/60 nappattrapp
Smartensson
03/12/2023
Sverige
Del av marknadsföring
Jättebra napp som låter huden runt munnen andas
Min son är väldigt nöjd med denna typ av napp - den låter huden runt munnen andas vilket motverkar utslag, den är behaglig, har fin design och är enkel att rengöra. Vi kan varmt rekommendera den!
Fördelar
Bra design, låter huden andas, enkel att rengöra.
Nackdelar
Inga nackdelar.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ultra air SCF085/60 nappattrapp
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ultra air SCF085/60 nappattrapp
Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 8 139 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2024.
2016–2017 års konsumenttester i USA visar att i genomsnitt 98 % av barn tar Philips Avent-nappen med len textur som används i ultra air och ultra soft-napparna.
Av hygieniska skäl bör du byta ut nappen efter fyra veckors användning