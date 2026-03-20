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Philips Avent Pacifier ultra air
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SCF087/05
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Jag har läst nyheter om nappar och BPA – hur bekräftar ni att Philips Avent-nappar är BPA-fria?
Är missfärgade Philips Avent-produktdelar säkra att använda?
Varför är Avent-nappar tillv. av silikon i st.f. latex?
Så här slutar du använda Philips Avent-nappar
Vilka är skillnaderna mellan Philips Avent-nappar?
Läs garantivillkoren och påbörja byte eller reparation av produkten
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