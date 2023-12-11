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Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Låter barnets hud andas
BPA-fri
2-pack, 80 % växtbaserad*
6–18 månader
Hål i skölden ger ventilation och håller barnets hud torrare för bästa möjliga tröst.
Våra ortodontiska nappar är gjorda i mjukt silikon som stödjer naturliga muskelrörelser i munnen för att förhindra risken för bettfel. Nappens smala hals är utformad för att minska trycket mellan tunga och gom. Philips Avent ultra-nappar är oberoende ackrediterade av Oral Health Foundation. De är tillverkade av 100 % livsmedelsklassat silikon och håller bättre och längre än nappar av gummi (latex). De är även fria från BPA, BPS, ftalater, PVC och polycykliska aromatiska kolväten.
Våra texturerade silikonnappar är utformade för att efterlikna känslan av mammas bröst. Vi har bett föräldrar svara på hur småttingarna gillar dem, och i genomsnitt svarade 98 % att deras barn tar Philips Avent ultra-napparna.
4.7
av 5
682
Recensioner
98%
rekommenderar den här produkten
Gorgones
11/12/2023
Sverige
Del av marknadsföring
Toppen
Min dotters favoritnapp från första användningen. bra och hållbara, snyggt utvalda färger.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ultra air SCF085/60 nappattrapp
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ultra air SCF085/60 nappattrapp
Katt06
04/12/2023
Sverige
Del av marknadsföring
Mycket godkänd av barnet.
Mitt barn tog nappen med en gång och har varit favoriten sen vi fick hem dom. Mitt barn får ett mycket bra sugtag och tack vare de stora lufthålen sitter nappen inte tight mot barnets hud och huden kan andas bra. Ett stort plus är hur nappen är utformad så den ska ligga rätt i munnen. Fodralet som tillkommer är perfekt för att ha napparna i väskan men också för att sterilisera napparna.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ultra air SCF085/60 nappattrapp
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ultra air SCF085/60 nappattrapp
Smartensson
03/12/2023
Sverige
Del av marknadsföring
Jättebra napp som låter huden runt munnen andas
Min son är väldigt nöjd med denna typ av napp - den låter huden runt munnen andas vilket motverkar utslag, den är behaglig, har fin design och är enkel att rengöra. Vi kan varmt rekommendera den!
Fördelar
Bra design, låter huden andas, enkel att rengöra.
Nackdelar
Inga nackdelar.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ultra air SCF085/60 nappattrapp
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ultra air SCF085/60 nappattrapp
Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 8 139 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2024.
Hårdplastdelar exklusive silikonnapp (massbalansmetod).
Baserat på resultaten från konsumenttester i USA (2023, n=201).
2023 års konsumenttester i USA bekräftar 98 % acceptans av den texturerade Philips Avent-nappen som används i våra ultra-nappar (n=201).
Jämfört med traditionella steriliseringsmetoder (kokning) för nappar.
Av hygieniska skäl bör du byta ut nappen efter fyra veckors användning.