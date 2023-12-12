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  • Vår mjukaste napp för barnets känsliga hud
  • Vår mjukaste napp för barnets känsliga hud
  • Vår mjukaste napp för barnets känsliga hud
  • Vår mjukaste napp för barnets känsliga hud
  • Vår mjukaste napp för barnets känsliga hud
  • Vår mjukaste napp för barnets känsliga hud
  • Vår mjukaste napp för barnets känsliga hud
  • Vår mjukaste napp för barnets känsliga hud
  • Vår mjukaste napp för barnets känsliga hud
  • Vår mjukaste napp för barnets känsliga hud

Philips Avent ultra softnappattrapp

SCF091/33

4.7
| (733) Recensioner | 99% rekommenderar den här produkten
Vår mjukaste napp för barnets känsliga hud
Ta hand om barnets känsliga hud med Philips Avent ultra soft-napp. Vår supermjuka* och flexibla sköld följer barnets kinder, vilket ger färre röda märken och mindre irritation.
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bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

Ger färre röda märken och mindre hudirritation

Vår mjukaste napp för barnets känsliga hud

  • Mycket mjuk och flexibel

  • Ortodontiska och BPA-fria

  • 2-pack

  • 6–18 m

Mjuk, flexibel sköld

Mjuk, flexibel sköld

Barnets hud behöver extra omsorg. Vår sköldteknik gör att den här nappen följer barnets naturliga ansiktskonturer. Ditt barn kommer att få färre hudmärken och mindre irritation på kinderna.

98 % acceptans av nappen*

98 % acceptans av nappen*

Vi har bett föräldrar svara på hur småttingarna gillar våra nappar med struktur i silikon, och i genomsnitt svarade på 98 % att deras barn tar ultra soft- och ultra air-napparna från appen Philips Avent.

Rundad sköld

Rundad sköld

Vår rundade sköld minimerar trycket mot barnets kinder och är extra skonsam mot huden.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.7

av 5

733

Recensioner

99%

rekommenderar den här produkten

12/12/2023

Sverige

Sverige

En fantastisk napp!

En napp som verkligen lät vår dotters känsliga hy andas. De utslagen hon fick av andra nappar försvann direkt när vi började använda denna! Rekommenderas starkt.

Fördelar

Kvalitet rakt igenom.

Nackdelar

Svåröppnat embalage

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ultra soft SCF091/05 nappattrapp

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ultra soft SCF091/05 nappattrapp

05/12/2023

Sverige

Sverige

ultra soft napp

vår bäbis tog nappen från första gång, aldrg visat missnöje med den, vårt barn har väldig torr hud och det är då extra bra med en napp som är extra snäll mot kinderna

Fördelar

bra napp, bra med handtag, enkelt att sterilisera

Nackdelar

-

Den här recensionen skrevs för ultra soft SCF091/05 nappattrapp

Den här recensionen skrevs för ultra soft SCF091/05 nappattrapp

04/12/2023

Sverige

Sverige

Satt väldigt bra

Passade min 4 månaders bebis väldigt bra. Hennes hud runt munnen som har en tendens att bli lite röd vid användning av napp blev något mindre röd vilket är ett plus.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ultra soft SCF091/05 nappattrapp

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ultra soft SCF091/05 nappattrapp

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 8 139 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2024. 

  1. 2016–2017 års konsumenttester i USA visar att i genomsnitt 98 % av barn tar Philips Avent-nappen med len textur som används i ultra air och ultra soft-napparna.

  2. Av hygieniska skäl bör du byta ut nappen efter fyra veckors användning.