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  • Extra skonsam för känslig hud
  • Extra skonsam för känslig hud
  • Extra skonsam för känslig hud
  • Extra skonsam för känslig hud
  • Extra skonsam för känslig hud
  • Extra skonsam för känslig hud
  • Extra skonsam för känslig hud
  • Extra skonsam för känslig hud
  • Extra skonsam för känslig hud
  • Extra skonsam för känslig hud
  • Extra skonsam för känslig hud
  • Extra skonsam för känslig hud
  • Extra skonsam för känslig hud
  • Extra skonsam för känslig hud

Philips Avent Pacifierultra soft

SCF091/38

4.7

| (733) Recensioner | 99% rekommenderar den här produkten

Extra skonsam för känslig hud

Premiumvård för känslig hud med flexibel sköld. 9 av 10 föräldrar håller med: Mitt barn har ingen hudirritation efter att ha börjat använda ultra soft-nappen.** Lugnande komfort är alltid nära, oavsett vem som tar hand om barnet. Nu 80 % växtbaserad.*

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bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

Utformad för att minska hudirritation**

Extra skonsam för känslig hud

  • För känslig hud

  • BPA-fri

  • 2-pack, 80 % växtbaserad*

  • 0-6 m

Mjuk och flexibel sköld minskar irritation**

Mjuk och flexibel sköld minskar irritation**

Barnets hud behöver extra omsorg. Den mjuka skölden följer ansiktets naturliga form, så barnet får färre hudmärken och mindre irritation**. Vår rundade sköld är extra skonsam eftersom den minimerar trycket mot kinderna.

Ortodontisk napp som har utformats för naturlig tandutveckling

Ortodontisk napp som har utformats för naturlig tandutveckling

Våra ortodontiska nappar är gjorda i mjukt silikon som stödjer naturliga muskelrörelser i munnen för att förhindra risken för bettfel. Nappens smala hals är utformad för att minska trycket mellan tunga och gom. Philips Avent ultra-nappar är oberoende ackrediterade av Oral Health Foundation. De är tillverkade av 100 % livsmedelsklassat silikon och håller bättre och längre än nappar av gummi (latex). De är även fria från BPA, BPS, ftalater, PVC och polycykliska aromatiska kolväten.

Älskad av barn med 98 % nappacceptans***

Älskad av barn med 98 % nappacceptans***

Våra texturerade silikonnappar är utformade för att efterlikna känslan av mammas bröst. Vi har bett föräldrar svara på hur småttingarna gillar dem, och i genomsnitt svarade 98 % att deras barn tar Philips Avent ultra-napparna.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

4.7

av 5

733

Recensioner

99%

rekommenderar den här produkten

12/12/2023

Sverige

Sverige

En fantastisk napp!

En napp som verkligen lät vår dotters känsliga hy andas. De utslagen hon fick av andra nappar försvann direkt när vi började använda denna! Rekommenderas starkt.

Fördelar

Kvalitet rakt igenom.

Nackdelar

Svåröppnat embalage

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ultra soft SCF091/05 nappattrapp

Date of Use 2023-11-12

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ultra soft SCF091/05 nappattrapp

Date of Use 2023-11-12

05/12/2023

Sverige

Sverige

ultra soft napp

vår bäbis tog nappen från första gång, aldrg visat missnöje med den, vårt barn har väldig torr hud och det är då extra bra med en napp som är extra snäll mot kinderna

Fördelar

bra napp, bra med handtag, enkelt att sterilisera

Nackdelar

-

Den här recensionen skrevs för ultra soft SCF091/05 nappattrapp

Date of Use 2023-11-05

Den här recensionen skrevs för ultra soft SCF091/05 nappattrapp

Date of Use 2023-11-05

04/12/2023

Sverige

Sverige

Satt väldigt bra

Passade min 4 månaders bebis väldigt bra. Hennes hud runt munnen som har en tendens att bli lite röd vid användning av napp blev något mindre röd vilket är ett plus.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ultra soft SCF091/05 nappattrapp

Date of Use 2023-11-04

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ultra soft SCF091/05 nappattrapp

Date of Use 2023-11-04

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 8 139 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2024. 

  1. Hårdplastdelar exklusive silikonnapp (massbalansmetod).

  2. 87 % höll med om att deras barn inte upplevde hudirritation efter att de började använda Philips Avent ultra soft (2023, n=201).

  3. 2023 års konsumenttester i USA bekräftar 98 % acceptans av den texturerade Philips Avent-nappen som används i våra ultra-nappar (n=201).

  4. Jämfört med traditionella steriliseringsmetoder (kokning) för nappar.

  5. Av hygieniska skäl bör du byta ut nappen efter fyra veckors användning.