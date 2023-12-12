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Extra skonsam för känslig hud
Premiumvård för känslig hud med flexibel sköld. 9 av 10 föräldrar håller med: Mitt barn har ingen hudirritation efter att ha börjat använda ultra soft-nappen.** Lugnande komfort är alltid nära, oavsett vem som tar hand om barnet. Nu 80 % växtbaserad.*
För känslig hud
BPA-fri
1-pack, 80 % växtbaserad*
0–6 m
Barnets hud behöver extra omsorg. Den mjuka skölden följer ansiktets naturliga form, så barnet får färre hudmärken och mindre irritation**. Vår rundade sköld är extra skonsam eftersom den minimerar trycket mot kinderna.
Våra ortodontiska nappar är gjorda i mjukt silikon som stödjer naturliga muskelrörelser i munnen för att förhindra risken för bettfel. Nappens smala hals är utformad för att minska trycket mellan tunga och gom. Philips Avent ultra-nappar är oberoende ackrediterade av Oral Health Foundation. De är tillverkade av 100 % livsmedelsklassat silikon och håller bättre och längre än nappar av gummi (latex). De är även fria från BPA, BPS, ftalater, PVC och polycykliska aromatiska kolväten.
Våra texturerade silikonnappar är utformade för att efterlikna känslan av mammas bröst. Vi har bett föräldrar svara på hur småttingarna gillar dem, och i genomsnitt svarade 98 % att deras barn tar Philips Avent ultra-napparna.
4.7
av 5
733
Recensioner
99%
rekommenderar den här produkten
Freetzie
12/12/2023
Sverige
Del av marknadsföring
En fantastisk napp!
En napp som verkligen lät vår dotters känsliga hy andas. De utslagen hon fick av andra nappar försvann direkt när vi började använda denna! Rekommenderas starkt.
Fördelar
Kvalitet rakt igenom.
Nackdelar
Svåröppnat embalage
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ultra soft SCF091/05 nappattrapp
Date of Use 2023-11-12
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ultra soft SCF091/05 nappattrapp
Date of Use 2023-11-12
andyED
05/12/2023
Sverige
Del av marknadsföring
ultra soft napp
vår bäbis tog nappen från första gång, aldrg visat missnöje med den, vårt barn har väldig torr hud och det är då extra bra med en napp som är extra snäll mot kinderna
Fördelar
bra napp, bra med handtag, enkelt att sterilisera
Nackdelar
-
Den här recensionen skrevs för ultra soft SCF091/05 nappattrapp
Date of Use 2023-11-05
Den här recensionen skrevs för ultra soft SCF091/05 nappattrapp
Date of Use 2023-11-05
Annalalala
04/12/2023
Sverige
Del av marknadsföring
Satt väldigt bra
Passade min 4 månaders bebis väldigt bra. Hennes hud runt munnen som har en tendens att bli lite röd vid användning av napp blev något mindre röd vilket är ett plus.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ultra soft SCF091/05 nappattrapp
Date of Use 2023-11-04
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ultra soft SCF091/05 nappattrapp
Date of Use 2023-11-04
Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 8 139 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2024.
Hårdplastdelar exklusive silikonnapp (massbalansmetod).
87 % höll med om att deras barn inte upplevde hudirritation efter att de började använda Philips Avent ultra soft (2023, n=201).
2023 års konsumenttester i USA bekräftar 98 % acceptans av den texturerade Philips Avent-nappen som används i våra ultra-nappar (n=201).
Jämfört med traditionella steriliseringsmetoder (kokning) för nappar.
Av hygieniska skäl bör du byta ut nappen efter fyra veckors användning.