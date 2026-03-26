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Extra skonsam för känslig hud
Premiumvård för känslig hud med flexibel sköld. 9 av 10 föräldrar håller med: Mitt barn har ingen hudirritation efter att ha börjat använda ultra soft-nappen.** Lugnande komfort är alltid nära, oavsett vem som tar hand om barnet. Nu 80 % växtbaserad.*
Sköld som lyser i mörkret
BPA-fri
2-pack, 80 % växtbaserad*
6–18 månader
Barnets hud behöver extra omsorg. Den mjuka skölden följer ansiktets naturliga form, så barnet får färre hudmärken och mindre irritation**. Vår rundade sköld är extra skonsam eftersom den minimerar trycket mot kinderna.
Våra ortodontiska nappar är gjorda i mjukt silikon som stödjer naturliga muskelrörelser i munnen för att förhindra risken för bettfel. Nappens smala hals är utformad för att minska trycket mellan tunga och gom. Philips Avent ultra-nappar är oberoende ackrediterade av Oral Health Foundation. De är tillverkade av 100 % livsmedelsklassat silikon och håller bättre och längre än nappar av gummi (latex). De är även fria från BPA, BPS, ftalater, PVC och polycykliska aromatiska kolväten.
Våra texturerade silikonnappar är utformade för att efterlikna känslan av mammas bröst. Vi har bett föräldrar svara på hur småttingarna gillar dem, och i genomsnitt svarade 98 % att deras barn tar Philips Avent ultra-napparna.
4.8
av 5
306
Recensioner
99%
rekommenderar den här produkten
Xochitl13
26/03/2026
Sverige
Del av marknadsföring
bra funktion
Nappen är bekväm för barnet. Det jag gillade mest var att vi, precis som alla mammor, har tappat bort nappar överallt, så om du är ute på natten och ditt barn tappar bort sin napp i sängen och börjar gråta, hittar du den snabbt tack vare designen. Den är av mycket god kvalitet, och du kan till och med desinficera den i fodralet.
Fördelar
dess funktion att vara fosforescerande på natten och det lättdesinficerade fodralet
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Pacifier SCF094/02 ultra soft Nighttime
Date of Use 2025-11-25
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Pacifier SCF094/02 ultra soft Nighttime
Date of Use 2025-11-25
Idno
25/03/2026
Sverige
Del av marknadsföring
Tyvärr ej kunnat utvärdera, bebis slutade med napp
Jag anmälde mig till testet då min bebis använde napp men hon hann sluta med det innan produkten kom flera månader senare, tyvärr. Men napparna var väldigt fina och praktiskt att de lyser i mörkret.
Fördelar
Lätt att hitta i mörkret.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Pacifier SCF094/04 ultra soft Nighttime
Date of Use 2026-02-25
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Pacifier SCF094/04 ultra soft Nighttime
Date of Use 2026-02-25
Aion
16/03/2026
Sverige
Del av marknadsföring
Väldigt bra lysande napp
Nappen lyser väldigt bra i mörkret jämfört med andra nappar på marknaden. Den känns också mjukare än många andra vi har testat. Därför ger jag den 5/5 den uppfyller sin funktion väldigt bra. Jag kan absolut rekommendera den till småbarnsföräldrar som letar efter en första napp att testa.
Fördelar
Lyser väldigt bra
Nackdelar
Pris
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Pacifier SCF094/04 ultra soft Nighttime
Date of Use 2026-02-16
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Pacifier SCF094/04 ultra soft Nighttime
Date of Use 2026-02-16
Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 8 139 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2024.
Hårdplastdelar exklusive silikonnapp (massbalansmetod)
87 % höll med om att deras barn inte upplevde hudirritation efter att de började använda Philips Avent ultra soft (2023, n=201)
2023 års konsumenttester i USA bekräftar 98 % acceptans av den texturerade Philips Avent-nappen som används i våra ultra-nappar (n=201)
Jämfört med traditionella steriliseringsmetoder (kokning) för nappar
Av hygieniska skäl bör du byta ut nappen efter fyra veckors användning