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  • Extra skonsam för känslig hud
  • Extra skonsam för känslig hud
  • Extra skonsam för känslig hud
  • Extra skonsam för känslig hud
  • Extra skonsam för känslig hud
  • Extra skonsam för känslig hud
  • Extra skonsam för känslig hud
  • Extra skonsam för känslig hud
  • Extra skonsam för känslig hud
  • Extra skonsam för känslig hud
  • Extra skonsam för känslig hud
  • Extra skonsam för känslig hud
  • Extra skonsam för känslig hud
  • Extra skonsam för känslig hud
  • Extra skonsam för känslig hud
  • Extra skonsam för känslig hud
  • Extra skonsam för känslig hud
  • Extra skonsam för känslig hud
  • Extra skonsam för känslig hud
  • Extra skonsam för känslig hud

Philips Avent Pacifierultra soft dag och natt

SCF094/09

4.8

| (306) Recensioner | 99% rekommenderar den här produkten

Extra skonsam för känslig hud

Premiumvård för känslig hud med flexibel sköld. 9 av 10 föräldrar håller med: Mitt barn har ingen hudirritation efter att ha börjat använda ultra soft-nappen.** Den självlysande versionen är alltid lätt att hitta. Nu 80 % växtbaserad.*

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bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

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Extra skonsam för känslig hud

  • För känslig hud

  • BPA-fri

  • 4-pack, 80 % växtbaserad*

  • 0–6 m

Mjuk och flexibel sköld minskar irritation**

Mjuk och flexibel sköld minskar irritation**

Barnets hud behöver extra omsorg. Den mjuka skölden följer ansiktets naturliga form, så barnet får färre hudmärken och mindre irritation**. Vår rundade sköld är extra skonsam eftersom den minimerar trycket mot kinderna.

Ortodontisk napp som har utformats för naturlig tandutveckling

Ortodontisk napp som har utformats för naturlig tandutveckling

Våra ortodontiska nappar är gjorda i mjukt silikon som stödjer naturliga muskelrörelser i munnen för att förhindra risken för bettfel. Nappens smala hals är utformad för att minska trycket mellan tunga och gom. Philips Avent ultra-nappar är oberoende ackrediterade av Oral Health Foundation. De är tillverkade av 100 % livsmedelsklassat silikon och håller bättre och längre än nappar av gummi (latex). De är även fria från BPA, BPS, ftalater, PVC och polycykliska aromatiska kolväten.

Älskad av barn med 98 % nappacceptans***

Älskad av barn med 98 % nappacceptans***

Våra texturerade silikonnappar är utformade för att efterlikna känslan av mammas bröst. Vi har bett föräldrar svara på hur småttingarna gillar dem, och i genomsnitt svarade 98 % att deras barn tar Philips Avent ultra-napparna.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

4.8

av 5

306

Recensioner

99%

rekommenderar den här produkten

1

26/03/2026

Sverige

Sverige

bra funktion

Nappen är bekväm för barnet. Det jag gillade mest var att vi, precis som alla mammor, har tappat bort nappar överallt, så om du är ute på natten och ditt barn tappar bort sin napp i sängen och börjar gråta, hittar du den snabbt tack vare designen. Den är av mycket god kvalitet, och du kan till och med desinficera den i fodralet.

Fördelar

dess funktion att vara fosforescerande på natten och det lättdesinficerade fodralet

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Pacifier SCF094/02 ultra soft Nighttime

Date of Use 2025-11-25

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Pacifier SCF094/02 ultra soft Nighttime

Date of Use 2025-11-25

25/03/2026

Sverige

Sverige

Tyvärr ej kunnat utvärdera, bebis slutade med napp

Jag anmälde mig till testet då min bebis använde napp men hon hann sluta med det innan produkten kom flera månader senare, tyvärr. Men napparna var väldigt fina och praktiskt att de lyser i mörkret.

Fördelar

Lätt att hitta i mörkret.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Pacifier SCF094/04 ultra soft Nighttime

Date of Use 2026-02-25

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Pacifier SCF094/04 ultra soft Nighttime

Date of Use 2026-02-25

16/03/2026

Sverige

Sverige

Väldigt bra lysande napp

Nappen lyser väldigt bra i mörkret jämfört med andra nappar på marknaden. Den känns också mjukare än många andra vi har testat. Därför ger jag den 5/5 den uppfyller sin funktion väldigt bra. Jag kan absolut rekommendera den till småbarnsföräldrar som letar efter en första napp att testa.

Fördelar

Lyser väldigt bra

Nackdelar

Pris

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Pacifier SCF094/04 ultra soft Nighttime

Date of Use 2026-02-16

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Pacifier SCF094/04 ultra soft Nighttime

Date of Use 2026-02-16

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 8 139 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2024. 

  1. Hårdplastdelar exklusive silikonnapp (massbalansmetod)

  2. Baserat på resultaten från konsumenttester i USA (2023, n=201).

  3. 2023 års konsumenttester i USA bekräftar 98 % acceptans av den texturerade Philips Avent-nappen som används i våra ultra-nappar (n=201)

  4. Jämfört med traditionella steriliseringsmetoder (kokning) för nappar

  5. Av hygieniska skäl bör du byta ut nappen efter fyra veckors användning