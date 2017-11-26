Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
SCF135/06
3 doser
Innerdelen kan tas bort och förvandlas till en praktisk måltidsmugg
Philips Avent-mjölkpulverdispenser rymmer 3 uppmätta doser mjölkpulver – perfekt för resor
Alla delar kan steriliseras och tål mikrovågsugn och diskmaskin för snabb och enkel rengöring
3.8
av 5
30
Recensioner
Paulinka0512
26/11/2017
United Kingdom
perfect for feeding
The size of individual container is perfect for the purpose. I'm so pleased that It really helped me at night time when there is no time to do it when baby's crying for milk. Easy clean and put together and very easy to dispense powder.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF135/06 Milk powder dispenser for on-the-go
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF135/06 Milk powder dispenser for on-the-go
Lisa22
04/07/2017
United Kingdom
Brilliant
So easy to use compact and very usefull would highly recommend
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF135/06 Milk powder dispenser for on-the-go
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF135/06 Milk powder dispenser for on-the-go
Hayley
24/07/2012
United Kingdom
One of the most useful items I use as a new mom
I have tried 4 or 5 different dispensers but this is by far the best.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF135/06 Milk powder dispenser for on-the-go
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF135/06 Milk powder dispenser for on-the-go