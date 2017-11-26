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Philips AventDispenser för mjölkpulver

SCF135/06

3.8
| (30) Recensioner
Perfekt för resan
Det här setet rymmer tre uppmätta portioner av mjölkpulver i separata fack. När du ska mata barnet häller du bara pulvret i nappflaskan med färdigkokt, avsvalnat vatten. Lyft ur innerdelen och använd den som skål eller kärl.
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BPA-fria

Perfekt för resan

  • 3 doser

Innerdelen kan tas bort

Innerdelen kan tas bort

Innerdelen kan tas bort och förvandlas till en praktisk måltidsmugg

Rymmer tillräckligt med pulver för tre måltider på 260 ml

Rymmer tillräckligt med pulver för tre måltider på 260 ml

Philips Avent-mjölkpulverdispenser rymmer 3 uppmätta doser mjölkpulver – perfekt för resor

Hela doseringsburken är steriliserbar och tål mikrovågsugn och diskmaskin

Alla delar kan steriliseras och tål mikrovågsugn och diskmaskin för snabb och enkel rengöring

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.8

av 5

30

Recensioner

3

26/11/2017

United Kingdom

United Kingdom

perfect for feeding

The size of individual container is perfect for the purpose. I'm so pleased that It really helped me at night time when there is no time to do it when baby's crying for milk. Easy clean and put together and very easy to dispense powder.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF135/06 Milk powder dispenser for on-the-go

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF135/06 Milk powder dispenser for on-the-go

04/07/2017

United Kingdom

United Kingdom

Brilliant

So easy to use compact and very usefull would highly recommend

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF135/06 Milk powder dispenser for on-the-go

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF135/06 Milk powder dispenser for on-the-go

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

One of the most useful items I use as a new mom

I have tried 4 or 5 different dispensers but this is by far the best.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF135/06 Milk powder dispenser for on-the-go

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF135/06 Milk powder dispenser for on-the-go

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