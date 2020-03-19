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Utgått
Löstagbar droppbricka
Öppen formgivning som gör att luften flödar fritt och att vattnet lätt avdunstar för en optimal torkning.
Löstagbar droppbricka för att enkelt kunna hälla bort vatten och få en ren torkning
Passar alla produkter du behöver när du ger ditt barn mat: 8 flaskor, bröstpump och nappar. Passar alla flaskstorlekar (upp till 330 ml)
4.8
av 5
126
Recensioner
99%
rekommenderar den här produkten
halloumi09
19/03/2020
United Kingdom
Del av marknadsföring
Great space saver and easy to clean
I Love this drying rack , used for my sons bottles. Love the fact that it keeps them all together so none go astray, but it's also space saving. Made with a great material which also makes it easy to wash also
Fördelar
Acts as a great space saver, and easy to wash
Nackdelar
nothing
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF149 Baby bottle drying rack for up to 8 bottles
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF149 Baby bottle drying rack for up to 8 bottles
Harte46
15/03/2020
United Kingdom
Del av marknadsföring
Great product
Really good drier, i used this for the wider bottles and it was perfect. Easy to clean.
Fördelar
Very good for wide bottles, not flimsy.
Nackdelar
Not sure would take 8 bottles that easy.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF149 Baby bottle drying rack for up to 8 bottles
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF149 Baby bottle drying rack for up to 8 bottles
taztaz67
13/03/2020
United Kingdom
Del av marknadsföring
Excellent
A fantastic product. Easy to assemble and very sturdy. Easy to clean and can be flat packed if needed. Perfect for keeping and drying all your babies bottles etc in one place. Fits more on than you think and only takes up a small space on your work surface. Will hold your bottles and your breast pump easily. Bottles dry quicker with no water marks. Easy to drain off excess water. This drying rack is just perfect. You can also use it to help dry your piping bags and washing up gloves. You will not be disappointed so buy now and make your life easier.
Fördelar
Compact. Holds many items. Easy to clean. Can be flat packed. Drys items quicker.
Nackdelar
None
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF149 Baby bottle drying rack for up to 8 bottles
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF149 Baby bottle drying rack for up to 8 bottles
Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023.