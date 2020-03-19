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  • Rent och snyggt vid torkning
  • Rent och snyggt vid torkning
  • Rent och snyggt vid torkning
  • Rent och snyggt vid torkning

Utgått

Philips AventTorkställ

SCF149

4.8
| (126) Recensioner | 99% rekommenderar den här produkten
Rent och snyggt vid torkning
Philips Avent-torkställ är utformat för att torka barnets flaskor och tillbehör på ett rent och snyggt sätt. Med en flexibel formgivning med en löstagbar droppbricka och plats för alla flaskstorlekar löser den alla dina dagliga behov för torkning.
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bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

Rent och snyggt vid torkning

  • Löstagbar droppbricka

Öppen formgivning för fritt luftflöde

Öppen formgivning för fritt luftflöde

Öppen formgivning som gör att luften flödar fritt och att vattnet lätt avdunstar för en optimal torkning.

Löstagbar droppbricka för att enkelt kunna hälla bort vatten

Löstagbar droppbricka för att enkelt kunna hälla bort vatten

Löstagbar droppbricka för att enkelt kunna hälla bort vatten och få en ren torkning

Passar alla flaskstorlekar: 8 flaskor, pump och nappar

Passar alla flaskstorlekar: 8 flaskor, pump och nappar

Passar alla produkter du behöver när du ger ditt barn mat: 8 flaskor, bröstpump och nappar. Passar alla flaskstorlekar (upp till 330 ml)

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.8

av 5

126

Recensioner

99%

rekommenderar den här produkten

2

19/03/2020

United Kingdom

United Kingdom

Great space saver and easy to clean

I Love this drying rack , used for my sons bottles. Love the fact that it keeps them all together so none go astray, but it's also space saving. Made with a great material which also makes it easy to wash also

Fördelar

Acts as a great space saver, and easy to wash

Nackdelar

nothing

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF149 Baby bottle drying rack for up to 8 bottles

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF149 Baby bottle drying rack for up to 8 bottles

15/03/2020

United Kingdom

United Kingdom

Great product

Really good drier, i used this for the wider bottles and it was perfect. Easy to clean.

Fördelar

Very good for wide bottles, not flimsy.

Nackdelar

Not sure would take 8 bottles that easy.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF149 Baby bottle drying rack for up to 8 bottles

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF149 Baby bottle drying rack for up to 8 bottles

13/03/2020

United Kingdom

United Kingdom

Excellent

A fantastic product. Easy to assemble and very sturdy. Easy to clean and can be flat packed if needed. Perfect for keeping and drying all your babies bottles etc in one place. Fits more on than you think and only takes up a small space on your work surface. Will hold your bottles and your breast pump easily. Bottles dry quicker with no water marks. Easy to drain off excess water. This drying rack is just perfect. You can also use it to help dry your piping bags and washing up gloves. You will not be disappointed so buy now and make your life easier.

Fördelar

Compact. Holds many items. Easy to clean. Can be flat packed. Drys items quicker.

Nackdelar

None

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF149 Baby bottle drying rack for up to 8 bottles

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF149 Baby bottle drying rack for up to 8 bottles

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  1. Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023. 