ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

  • Extra liten och lätt för små barn
  • Extra liten och lätt för små barn
  • Extra liten och lätt för små barn
  • Extra liten och lätt för små barn
  • Extra liten och lätt för små barn
  • Extra liten och lätt för små barn
  • Extra liten och lätt för små barn
  • Extra liten och lätt för små barn
  • Extra liten och lätt för små barn
  • Extra liten och lätt för små barn

Utgått

Philips AventMininapp

SCF151/01

4.4
| (14) Recensioner | 86% rekommenderar den här produkten
Extra liten och lätt för små barn
Nappen Philips Avent Mini lugnar spädbarn på upp till 2 månader. Den lilla, lätta skölden passar den nyfödda bebisen perfekt utan att komma åt näsan. Den ortodontiska toppen på nappen tar hänsyn till barnets tandutveckling.
Visa alla fördelar
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

Bekväm passform för den nyfödda bebisen

Extra liten och lätt för små barn

  • Perfekt anpassad till din nyfödda bebis

  • 0–2 m

  • Ortodontiska och BPA-fria

  • 2-pack

Extra liten och lätt för spädbarn

Extra liten och lätt för spädbarn

Nappen Minis sköld är extra liten och lätt för spädbarn upp till två månader.

9 av 10 bebisar tar våra nappar*

9 av 10 bebisar tar våra nappar*

Bebisar vet vad de vill! Vi har frågat föräldrar om deras bebisar gillar Philips Avent-nappar, och svaret är att 9 av 10 barn tar våra nappar.*

Utvecklad för naturlig tandutveckling

Utvecklad för naturlig tandutveckling

Vår silikonnapp har en symmetrisk form som vårdar barnets gom, tänder och tandkött när han eller hon växer.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

4.4

av 5

14

Recensioner

86%

rekommenderar den här produkten

2

19/10/2022

Deutschland

Deutschland

Das Produkt ist perfekt für Neugeborene

Das Produkt ist von der Größe her perfekt für Neugeborene. Finde es sehr schade das es die nicht mehr gibt. Wollte die gerne wieder kaufen für unser Baby das unterwegs ist.

Fördelar

Klein und perfekter Sitz

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF151/03 Mini-Schnuller

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF151/03 Mini-Schnuller

21/04/2020

Italia

Italia

simpatica mela

Prima di acquistare questo ciuccio ho letto una marea di recensioni su internet e ho scelto lui perché lo definivano migliore. L'ho comprato ancora prima che nascesse mio bambino e nel momento del bisogno non mi ha tradito. L'ha accettato subito e non ne voleva altri.

Fördelar

piccoli dimensioni, simpatico design, cappuccio di protezione

Nackdelar

Non ne ho trovati

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF151/00 Succhietto Mini

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF151/00 Succhietto Mini

30/10/2018

Italia

Italia

Ottimo prodotto, pensato per i più piccini

Amore a prima vista per questi succhietti...sono stati la prima scelta per la mia bimba nata prematura e ci siamo trovate benissimo. Super soddisfatta, continuerò con le taglie più grandi perché mia figlia non lo molla più!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF151/00 Succhietto Mini

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF151/00 Succhietto Mini

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ta emot marknadsföringskommunikation om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer baserat på mina preferenser och mitt beteende. Jag kan när som helst avsluta prenumerationen.

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 8 139 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2024. 

  1. Årets tillverkare 2014

  2. Av hygieniska skäl bör du byta ut nappen efter fyra veckors användning

  3. Det främsta globala nappmärket

  4. Vårt sortiment ger stöd till föräldrar och barn i varje utvecklingssteg

  5. Testad online med 100 föräldrar, Storbritannien 2012