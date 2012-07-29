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Utgått
SCF176/28
Ring som lyser i mörkret
0-6 m
Ortodontiska och BPA-fria
2-pack
Vi vet hur viktigt det är att ditt barn somnar om. Vår unika, självlysande ring gör att du kan hitta nappen utan att behöva tända ljuset.*
Bebisar vet vad de vill! Vi har frågat föräldrar om deras bebisar gillar Philips Avent-nappar, och svaret är att 9 av 10 barn tar våra nappar.*
Vår silikonnapp har en symmetrisk form som vårdar barnets gom, tänder och tandkött när han eller hon växer.
3.4
av 5
30
Recensioner
sal23
29/07/2012
United Kingdom
Excellent!
We have tried so many soothers and these are the only ones my daughter likes! They glow in the dark which helps at night to see where the soother is.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF176/18 Night-time soother
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF176/18 Night-time soother
Sm99
29/07/2012
United Kingdom
Excellent!
We have tried so many soothers and these are the only ones my daughter likes! They glow in the dark which helps at night to see where the soother is.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF176/18 Night-time soother
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF176/18 Night-time soother
sophieeee3
22/07/2012
United Kingdom
Baby loves them!
Originally got given free dummies at a baby show last year, worked wonders and baby loved them so its all ive brought since!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF176/18 Night-time soother
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF176/18 Night-time soother
Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 8 139 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2024.
Utsätt ringen för ljus före användning.
Testad online med 100 föräldrar, Storbritannien 2012
Det främsta globala nappmärket
Av hygieniska skäl bör du byta ut nappen efter fyra veckors användning
Vårt sortiment ger stöd till föräldrar och barn i varje utvecklingssteg
Årets tillverkare 2014