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  • Praktiskt lugnande vid läggdags
  • Praktiskt lugnande vid läggdags
  • Praktiskt lugnande vid läggdags
  • Praktiskt lugnande vid läggdags
  • Praktiskt lugnande vid läggdags
  • Praktiskt lugnande vid läggdags

Utgått

Philips AventNattnapp

SCF176/28

3.4
| (30) Recensioner
Praktiskt lugnande vid läggdags
Trösta barnet vid läggdags med nappen Philips Avent Classic Night Time: ringen som lyser i mörkret gör det enklare att hitta den på natten. Den ortodontiska nappen tar hänsyn till barnets tandutveckling medan det sover.
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bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

Unik ring som lyser i mörkret

Praktiskt lugnande vid läggdags

  • Ring som lyser i mörkret

  • 0-6 m

  • Ortodontiska och BPA-fria

  • 2-pack

Lysande ring som är lätt att se i mörkret

Lysande ring som är lätt att se i mörkret

Vi vet hur viktigt det är att ditt barn somnar om. Vår unika, självlysande ring gör att du kan hitta nappen utan att behöva tända ljuset.*

9 av 10 bebisar tar våra nappar*

9 av 10 bebisar tar våra nappar*

Bebisar vet vad de vill! Vi har frågat föräldrar om deras bebisar gillar Philips Avent-nappar, och svaret är att 9 av 10 barn tar våra nappar.*

Utvecklad för naturlig tandutveckling

Utvecklad för naturlig tandutveckling

Vår silikonnapp har en symmetrisk form som vårdar barnets gom, tänder och tandkött när han eller hon växer.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.4

av 5

30

Recensioner

29/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Excellent!

We have tried so many soothers and these are the only ones my daughter likes! They glow in the dark which helps at night to see where the soother is.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF176/18 Night-time soother

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF176/18 Night-time soother

29/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Excellent!

We have tried so many soothers and these are the only ones my daughter likes! They glow in the dark which helps at night to see where the soother is.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF176/18 Night-time soother

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF176/18 Night-time soother

22/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Baby loves them!

Originally got given free dummies at a baby show last year, worked wonders and baby loved them so its all ive brought since!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF176/18 Night-time soother

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF176/18 Night-time soother

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 8 139 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2024. 

  1. Utsätt ringen för ljus före användning.

  2. Testad online med 100 föräldrar, Storbritannien 2012

  3. Det främsta globala nappmärket

  4. Av hygieniska skäl bör du byta ut nappen efter fyra veckors användning

  5. Vårt sortiment ger stöd till föräldrar och barn i varje utvecklingssteg

  6. Årets tillverkare 2014