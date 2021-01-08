Betala senare med Klarna
Registrera dig och få 100 kr rabatt
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Nappar
Alla serier
Philips Avent Avancerade ortodontiska nappar
Utgått
Support
SCF184/13
Gå till butiken
Logga in eller skapa ett konto
Du får omedelbart åtkomst till handböcker, skräddarsydd support med mera. Dessutom går det snabbt och lätt.
Bruksanvisning
Alla (5)
Så här slutar du använda Philips Avent-nappar
Hur tar jag bort vatten från en Philips Avent-napp?
Hur kontrollerar jag att Philips Avent-nappen är säker?
Är min Philips Avent-produkt BPA- och BPS-fri?
Hur rengör jag min Philips Avent-napp?
Läs garantivillkoren och påbörja byte eller reparation av produkten
Garanti
Våra produkt garanti policys
Service och byte
få din trasiga produkt reparerad eller utbytt
Kontakta Philips
Vi hjälper gärna till