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Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
Silikondesign i en del
0-3 månader
Ortodontiska och BPA-fria
2-pack
Används inom sjukvården för att lugna nyfödda bebisar. Soothies delas ut på sjukhus i USA.*
Soothie Shapes är lite annorlunda jämfört med våra andra nappar. Tack vare dess unika form kan du placera fingret i nappen så att du kan knyta an till ditt barn genom att hjälpa dem att suga.
Vår silikonnapp har en symmetrisk form som vårdar barnets gom, tänder och tandkött när han eller hon växer.
4.1
av 5
49
Recensioner
84%
rekommenderar den här produkten
Barbychan2
29/10/2021
Italia
Resistente e facile all'uso
Ho avuto la possibilità di testare questo prodotto innovativo attraverso una campagna di tester dell'azienda Philips,sono soddisfatta del materiale resistente , facilmente lavabile in lavastoviglie,il mio bebè è altrettanto felice di poterlo utilizzare durante i suoi riposi notturno,dorme tranquillo,infatti facilita il sonno e calma le sinapsi del piccolo dandogli una sensazione di sollievo e calma,direi che ha i suoi vantaggi,un prodotto che vale la pena provare
Fördelar
Fornisce il giusto riposo quotidiano
Nackdelar
Dimensioni troppo piccole
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF194/02 Succhietto Soothie
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF194/02 Succhietto Soothie
Marty9876
31/07/2021
España
¡Me encanta!
Sí se le puede poner cadena al chupete. Tiene dos agujeros. Mi hija los usa desde el día siguiente de nacer, era su consuelo en la. UCIN. No le ha causado dependencia, pues lo suelta cuando quiere, pero es verdad que le calma y no acepta ningún otro chupete.
Fördelar
Blandito, no se lo clava si se le escapa por la noche. Fácil de limpiar.
Nackdelar
Es complicado ponerle la cadena, aunque se pueda, podrían poner el agujero en la pestaña que hay más exterior para que la cadena no toque la carita.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF194/02 Chupete Soothie Shapes
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF194/02 Chupete Soothie Shapes
Gabygaïlry
21/08/2020
France
Excellent
Bonjour, Mon fils a 9 mois et il n’arrive pas en s’en séparer. Pourquoi ne pas faire des taille plus grande et d’autre coloris (gris et jaune / orange et rouge) ? Ce serai génial !
Fördelar
Adapter totalement a la bouche des bebe
Nackdelar
Difficile de trouver un attache pour les attacher
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF194/01 Suce Soothie Shapes
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF194/01 Suce Soothie Shapes
Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 8 139 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2024.
Den här Soothie-nappen har samma form och är tillverkad av samma material som den amerikanska modellen, men med en annan form på skölden.
Det främsta globala nappmärket
Av hygieniska skäl bör du byta ut nappen efter fyra veckors användning
Vårt sortiment ger stöd till föräldrar och barn i varje utvecklingssteg