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Utgått
SCF222/23
Den mjukaste nappen för barnets känsliga hud
Ta hand om barnets känsliga hud med Philips Avent Ultra Soft-napp. Vår supermjuka*, flexibla sköld följer barnets kinder, vilket ger färre märken och mindre irritation vilket ger en bekvämare tröst.
Mycket mjuk och flexibel
6-18 månader
Ortodontiska och BPA-fria
2-pack
Känslig hud behöver extra omsorg. Vår sköldteknik gör att den här nappen följer barnets naturliga ansiktskonturer, vilket ger den en bekväm passform. Ditt barn kommer att få färre hudmärken och mindre irritation.
Vår avrundade sköld minimerar trycket för en bekväm lugnande effekt som är skonsam mot de små kinderna.
Vi har bett föräldrar svara på hur småttingarna gillar våra nappar med en struktur av silikon, och 98 % svarade i genomsnitt att deras barn tar de ultra soft- och ultra air- napparna från Philips Avent.
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Utmärkelser
3.0
av 5
2
Recensioner
Sven-Oskar
27/01/2021
Sverige
Enda nappen som gillas
Tyvärr är detta enda nappen som fungerar hemma. Passar även bra för en 2-åring (numera 2,5 åring).
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF222/23 ultra soft-napp
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF222/23 ultra soft-napp
Joan
09/07/2018
Sverige
Dålig design
Dålig design.. den har inget ”skydd” upp mot näsan så överläppen lägger sig över kanten precis som när 0-6 nappen började bli för liten..
Den här recensionen skrevs för SCF222/23 ultra soft-napp
Den här recensionen skrevs för SCF222/23 ultra soft-napp
Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 8 139 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2024.
Utvecklad i samarbete med vårdpersonal och mammor
2016–2017 års konsumenttester i USA visar att i genomsnitt 98 % av barn tar Philips Avent-nappen med len textur som används i ultra air och ultra soft-napparna.
Av hygieniska skäl bör du byta ut nappen efter fyra veckors användning
Det främsta globala nappmärket
Vårt sortiment ger stöd till föräldrar och barn i varje utvecklingssteg
85 % av föräldrarna i undersökningen upplever att den här nappen är mjukare än åtta jämförbara modeller från andra ledande varumärken, oberoende forskning, USA, feb 2017.