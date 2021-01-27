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Utgått

Philips Aventultra soft-napp

SCF222/23

3

| (2) Recensioner

1 utmärkelse

Den mjukaste nappen för barnets känsliga hud

Ta hand om barnets känsliga hud med Philips Avent Ultra Soft-napp. Vår supermjuka*, flexibla sköld följer barnets kinder, vilket ger färre märken och mindre irritation vilket ger en bekvämare tröst.

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bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

Flexibel sköld för bekväm passform

Den mjukaste nappen för barnets känsliga hud

  • Mycket mjuk och flexibel

  • 6-18 månader

  • Ortodontiska och BPA-fria

  • 2-pack

Mjuk, flexibel sköld som ger färre hudmärken och mindre irritation

Mjuk, flexibel sköld som ger färre hudmärken och mindre irritation

Känslig hud behöver extra omsorg. Vår sköldteknik gör att den här nappen följer barnets naturliga ansiktskonturer, vilket ger den en bekväm passform. Ditt barn kommer att få färre hudmärken och mindre irritation.

Avrundad sköld som ger extra komfort varje dag

Avrundad sköld som ger extra komfort varje dag

Vår avrundade sköld minimerar trycket för en bekväm lugnande effekt som är skonsam mot de små kinderna.

Älskas av barn över hela världen*

Älskas av barn över hela världen*

Vi har bett föräldrar svara på hur småttingarna gillar våra nappar med en struktur av silikon, och 98 % svarade i genomsnitt att deras barn tar de ultra soft- och ultra air- napparna från Philips Avent.

Tekniska specifikationer

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Utmärkelser

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Recensioner

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3.0

av 5

2

Recensioner

4
3
2

27/01/2021

Sverige

Sverige

Enda nappen som gillas

Tyvärr är detta enda nappen som fungerar hemma. Passar även bra för en 2-åring (numera 2,5 åring).

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF222/23 ultra soft-napp

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF222/23 ultra soft-napp

09/07/2018

Sverige

Sverige

Dålig design

Dålig design.. den har inget ”skydd” upp mot näsan så överläppen lägger sig över kanten precis som när 0-6 nappen började bli för liten..

Den här recensionen skrevs för SCF222/23 ultra soft-napp

Den här recensionen skrevs för SCF222/23 ultra soft-napp

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 8 139 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2024. 

  1. Utvecklad i samarbete med vårdpersonal och mammor

  2. 2016–2017 års konsumenttester i USA visar att i genomsnitt 98 % av barn tar Philips Avent-nappen med len textur som används i ultra air och ultra soft-napparna.

  3. Av hygieniska skäl bör du byta ut nappen efter fyra veckors användning

  4. Det främsta globala nappmärket

  5. Vårt sortiment ger stöd till föräldrar och barn i varje utvecklingssteg

  6. 85 % av föräldrarna i undersökningen upplever att den här nappen är mjukare än åtta jämförbara modeller från andra ledande varumärken, oberoende forskning, USA, feb 2017.