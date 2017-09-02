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Utgått
SCF251/00
Natural
150 ml
Från 4 månader
3 hål och normalt flöde
Inlägg inuti nappen gör den mjukare och mer flexibel utan att den kläms ihop. Ditt barn får en mer behaglig och mysig matstund.
Modellen har ett innovativt system med dubbla ventiler som motverkar tecken på kolik och obehag genom att luften hamnar i flaskan och inte i barnets mage.
.
4.3
av 5
4
Recensioner
alou
02/09/2017
France
Verifierad köpare
pratique, modulable
biberon très pratique pour les parents et les enfants. S'adapte avec l'évolution (tétine et bec) bonne contenance et tien bien dans les mains de bébé lorsqu'il devient autonome.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF251/00 Biberon évolutif
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MagJ
20/07/2017
Deutschland
Leicht für Kind und Mama
Tolle Griffe fürs Baby zum Halten lernen, Druckausgleich funktioniert einwandfrei wie bei allen Aventflaschen/Saugern. Unsere Kleine ist von Anfang an Flaschenkind und hatte nie Probleme mit der angesaugten Luft, da kaum welche wirklich angesogen wirkt. Keinerlei Probleme beim Zusammenschrauben oder den Saugern wieder einmontieren, nichts rutscht, nichts kleckert. Wir sind überaus zufrieden, unser Baby wollte sofort die Flasche selbst halten und trinken. Toll verarbeitet. Keine Kritik. Preis nicht günstig, aber alle anderen Aventfläschchen lassen sich unter den Aufsatz einschrauben. Wir haben mit 4 Monaten angefangen damit zu lernen und sind immer noch begeistert (7. Monat).
Ja. jag rekommenderar den här produkten
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Krümmel1
11/03/2018
Deutschland
Gut
Als erste trinklernflasche gut. Könnte farbiger gestaltet werden.
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