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  • Förenkla barnets övergång till mugg
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Utgått

Philips AventTräningsset från flaska till mugg

SCF251/00

4.3
| (4) Recensioner
Förenkla barnets övergång till mugg
Vårt nya Natural-träningspaket för övergång från flaska till mugg underlättar när barnet ska börja dricka ur en mugg. Tack vare de mjuka handtagen kan barnet hålla flaskan och dricka från den välbekanta dinappen själv.
Visa alla fördelar

Förenkla barnets övergång till mugg

  • Natural

  • 150 ml

  • Från 4 månader

  • 3 hål och normalt flöde

Unika inlägg för en mjuk, flexibel napp som inte kläms ihop

Unika inlägg för en mjuk, flexibel napp som inte kläms ihop

Inlägg inuti nappen gör den mjukare och mer flexibel utan att den kläms ihop. Ditt barn får en mer behaglig och mysig matstund.

Avancerat system som motverkar tecken på kolik med en innovativ dubbelventil

Avancerat system som motverkar tecken på kolik med en innovativ dubbelventil

Modellen har ett innovativt system med dubbla ventiler som motverkar tecken på kolik och obehag genom att luften hamnar i flaskan och inte i barnets mage.

Alla delar kan bekvämt maskindiskas

Alla delar kan bekvämt maskindiskas

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Recensioner

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4.3

av 5

4

Recensioner

2
1

02/09/2017

France

France

Verifierad köpare

pratique, modulable

biberon très pratique pour les parents et les enfants. S'adapte avec l'évolution (tétine et bec) bonne contenance et tien bien dans les mains de bébé lorsqu'il devient autonome.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF251/00 Biberon évolutif

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Den här recensionen skrevs för SCF251/00 Biberon évolutif

20/07/2017

Deutschland

Deutschland

Leicht für Kind und Mama

Tolle Griffe fürs Baby zum Halten lernen, Druckausgleich funktioniert einwandfrei wie bei allen Aventflaschen/Saugern. Unsere Kleine ist von Anfang an Flaschenkind und hatte nie Probleme mit der angesaugten Luft, da kaum welche wirklich angesogen wirkt. Keinerlei Probleme beim Zusammenschrauben oder den Saugern wieder einmontieren, nichts rutscht, nichts kleckert. Wir sind überaus zufrieden, unser Baby wollte sofort die Flasche selbst halten und trinken. Toll verarbeitet. Keine Kritik. Preis nicht günstig, aber alle anderen Aventfläschchen lassen sich unter den Aufsatz einschrauben. Wir haben mit 4 Monaten angefangen damit zu lernen und sind immer noch begeistert (7. Monat).

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Den här recensionen skrevs för SCF251/00 Trink-Lern-Set

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11/03/2018

Deutschland

Deutschland

Gut

Als erste trinklernflasche gut. Könnte farbiger gestaltet werden.

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