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Utgått

Philips AventAmningsset med de viktigaste produkterna

SCF257/00

5

| (1) Recension | 100% rekommenderar den här produkten

Förbered dig för amning

Philips Avent-amningsset med de viktigaste produkterna du behöver för att hjälpa dig med de första dagarnas amning.

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bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

Avent-amningsset

Förbered dig för amning

  • Bröstvård

12x amningskupor, dag

12x amningskupor, dag

Håller dig torr och bekväm under dagen.

6x amningskupor, natt

Särskilt utformade för extra absorbering och komfort hela natten igenom.

2x termogelkupor med två användningsområden

Använd dem varma för att stimulera mjölkflödet, eller kalla för smärtlindring och komfort – ännu behagligare tack vare extra mjuka fodral

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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5.0

av 5

1

Recension

100%

rekommenderar den här produkten

4
3
2
1

12/02/2016

Österreich

Österreich

Verifierad köpare

Tolles Produkt

Ich bin sehr zufriden mit alle Philips Avent Produkte, was ich bis jetzt bestellt habe. Philips macht stillen viel bequemer für mich. Dieser Produkt kann ich nur weiter emphelen.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF257/00 Brustpflege Starter-Set

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF257/00 Brustpflege Starter-Set

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  1. Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023. 