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30 dagars ångerrätt
Utgått
Förbered dig för amning
Philips Avent-amningsset med de viktigaste produkterna du behöver för att hjälpa dig med de första dagarnas amning.
Bröstvård
Håller dig torr och bekväm under dagen.
Särskilt utformade för extra absorbering och komfort hela natten igenom.
Använd dem varma för att stimulera mjölkflödet, eller kalla för smärtlindring och komfort – ännu behagligare tack vare extra mjuka fodral
5.0
av 5
1
Recension
100%
rekommenderar den här produkten
Zsanett
12/02/2016
Österreich
Verifierad köpare
Tolles Produkt
Ich bin sehr zufriden mit alle Philips Avent Produkte, was ich bis jetzt bestellt habe. Philips macht stillen viel bequemer für mich. Dieser Produkt kann ich nur weiter emphelen.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF257/00 Brustpflege Starter-Set
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF257/00 Brustpflege Starter-Set
Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023.