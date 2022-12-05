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Utgått
Natural
150 ml
Dinapp med normalt flöde
Från 4 månader
Med träningshandtagen kan barnet lättare hålla i muggen och dricka på egen hand. Handtagen är anpassade för små händer och de har även ett halkfritt grepp i gummi.
Ventil som motverkar tecken på kolik, utformad för att hålla luften borta från ditt barns mage, vilket minskar risken för kolik och obehag.
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4.5
av 5
73
Recensioner
94%
rekommenderar den här produkten
AdinaMariana
05/12/2022
Deutschland
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Sehr gut für Baby
Dies ist eine großartige erste Schlucktasse. Er ist in der Lage, es leicht zu halten. Es scheint ihm leicht zu sein, daran zu saugen. Ich liebe es, dass es zwei Arten von Brustwarzen gibt. Meine Baby liebt es.
Fördelar
Leicht zu halten
Nackdelar
Vielleicht könnte es besser sein, wenn es größer wäre
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF262/06 Natural-Trinklernbecher
Ja. jag rekommenderar den här produkten
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Svea29
04/12/2022
Deutschland
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Funktioniert super
Unsere Tochter greift mit ihren 5 Monaten nach allem. Sie hatte keine Probleme sich an den Trinklernbecher zu gewöhnen. Die Griffe passen perfekt in ihre Hände. Durch das leichte Design kann sie die Flasche gut selbst heben. Nach knapp 2 Wochen kann sie manchmal sogar schon alleine den Becher heben und trinkt ein paar Schlücke. Das ein oder andere mal muss ich sie noch etwas unterstützen aber mit etwas mehr Zeit klappt das noch besser. Wie die Aventflaschen im allgemeinen super schöner Becher und leicht zu reinigen. Wenn sie den Becher allerdings umdreht, tropft das Wasser von alleine raus.
Fördelar
Optimale Größe der Griffe, leicht zu reinigen
Nackdelar
Wenn der Becher umgedreht wird, kommt das Trinken auch ohne saugen raus.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
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Smvasina
02/12/2022
Deutschland
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Super, gleich eine zweite nach bestellt!
Mein Baby kann sein Fläschchen sehr gut halten, aber er ist absolut angewidert von Trinklernbechern und weigert sich, aus ihnen zu trinken (er ist fast 7 Monate alt). Ich wollte anfangen, ihm Wasser zu geben, wenn ich ihm zu essen gebe, um ihn ein wenig von der Flasche wegzubringen. Dieser Becher ist perfekt dafür! Er ist leicht zu greifen, gibt ihm ein angenehmes Gefühl mit der Saugerspitze, und dann kann man auf den weichen Deckel umschalten.
Fördelar
Saugspitze
Nackdelar
Keine
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Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
0 % BPA, enligt EU-förordning 10/2011
Vad är kolik och hur påverkar det barnet? Kolik orsakas delvis av att barnet sväljer luft när han eller hon äter. Det skapar obehag i barnets matsmältningssystem. Symptomen kan vara gråt, kinkighet, gasighet och kräkningar.