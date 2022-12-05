*Ich habe diese Produkt kostenlos im Rahmen eines Produktests erhalten und dies ist meine ehrliche Meinung als Mutter. PHILIPS nimmt selbstverständlich keinen redaktionellen Einfluss auf die Bewertung.* PHILIPS AVENT Natural ist ein super Produkt für Kinder, die älter als 4 Monate sind. Es zeichnet sich aus durch seine minimalistisch Optik und lässt sich in Becher, Deckel mit Henkel und Kappe zerlegen. Der Becher umfasst 150ml bzw. 5 US - fl oz. Die Angabe in fl oz ist super praktisch im Auslandsurlaub. Farblich ist der Becher ansprechend in einem babyblau-Ton gehalten. Toll wäre ein größeres Farbspektrum. Es handelt sich bei dem Produkt um einen Trinkbecher für die ersten Trinkversuche eines Kindes. Beim genauen Hinsehen ist der Sauger haitisch an das Aussehen einer Brustwarze angelehnt und sehr elastisch. Mir ist es wichtig, dass Kinder keinen unnötigen Schadstoffen ausgesetzt werden, daher möchte ich hervorheben, dass der Becher BPA-frei ist und beim ersten Öffnen bereits geruchsneutral! Mein Kind hat sich an die Flasche langsam rangetraut. Die ersten Versuche hat es den Becher nur mit einer Hand gehalten, doch schon bald hatte es den Dreh raus. Nun greift er richtig die noppierten Henkel und ist augenscheinlich Stolz auf seinen Erfolg. Der Sauger wurde direkt angenommen. Da es als Mutter oft schnell gehen muss, ist es super, dass der Becher in die Spülmaschine darf. Ich kann das Produkt wirklich allen (werdenden) Eltern empfehlen.