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  • Förenkla barnets övergång till mugg
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Utgått

Philips AventMagic-träningsmugg

SCF262/06

4.5
| (73) Recensioner | 94% rekommenderar den här produkten
Förenkla barnets övergång till mugg
Vår nya Natural-träningsmugg underlättar när barnet ska gå över från flaska till mugg. Tack vare de mjuka handtagen kan barnet hålla flaskan och dricka från den välbekanta dinappen själv.
Visa alla fördelar
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

Förenkla barnets övergång till mugg

  • Natural

  • 150 ml

  • Dinapp med normalt flöde

  • Från 4 månader

Mjukt träningshandtag för små händer

Mjukt träningshandtag för små händer

Med träningshandtagen kan barnet lättare hålla i muggen och dricka på egen hand. Handtagen är anpassade för små händer och de har även ett halkfritt grepp i gummi.

Ventil som är utformad för att minska tecken på kolik och obehag

Ventil som är utformad för att minska tecken på kolik och obehag

Ventil som motverkar tecken på kolik, utformad för att hålla luften borta från ditt barns mage, vilket minskar risken för kolik och obehag.

Alla delar kan bekvämt maskindiskas

Alla delar kan bekvämt maskindiskas

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Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.5

av 5

73

Recensioner

94%

rekommenderar den här produkten

1

05/12/2022

Deutschland

Deutschland

Sehr gut für Baby

Dies ist eine großartige erste Schlucktasse. Er ist in der Lage, es leicht zu halten. Es scheint ihm leicht zu sein, daran zu saugen. Ich liebe es, dass es zwei Arten von Brustwarzen gibt. Meine Baby liebt es.

Fördelar

Leicht zu halten

Nackdelar

Vielleicht könnte es besser sein, wenn es größer wäre

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Den här recensionen skrevs för SCF262/06 Natural-Trinklernbecher

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04/12/2022

Deutschland

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Funktioniert super

Unsere Tochter greift mit ihren 5 Monaten nach allem. Sie hatte keine Probleme sich an den Trinklernbecher zu gewöhnen. Die Griffe passen perfekt in ihre Hände. Durch das leichte Design kann sie die Flasche gut selbst heben. Nach knapp 2 Wochen kann sie manchmal sogar schon alleine den Becher heben und trinkt ein paar Schlücke. Das ein oder andere mal muss ich sie noch etwas unterstützen aber mit etwas mehr Zeit klappt das noch besser. Wie die Aventflaschen im allgemeinen super schöner Becher und leicht zu reinigen. Wenn sie den Becher allerdings umdreht, tropft das Wasser von alleine raus.

Fördelar

Optimale Größe der Griffe, leicht zu reinigen

Nackdelar

Wenn der Becher umgedreht wird, kommt das Trinken auch ohne saugen raus.

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02/12/2022

Deutschland

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Super, gleich eine zweite nach bestellt!

Mein Baby kann sein Fläschchen sehr gut halten, aber er ist absolut angewidert von Trinklernbechern und weigert sich, aus ihnen zu trinken (er ist fast 7 Monate alt). Ich wollte anfangen, ihm Wasser zu geben, wenn ich ihm zu essen gebe, um ihn ein wenig von der Flasche wegzubringen. Dieser Becher ist perfekt dafür! Er ist leicht zu greifen, gibt ihm ein angenehmes Gefühl mit der Saugerspitze, und dann kann man auf den weichen Deckel umschalten.

Fördelar

Saugspitze

Nackdelar

Keine

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 

  1. 0 % BPA, enligt EU-förordning 10/2011

  2. Vad är kolik och hur påverkar det barnet? Kolik orsakas delvis av att barnet sväljer luft när han eller hon äter. Det skapar obehag i barnets matsmältningssystem. Symptomen kan vara gråt, kinkighet, gasighet och kräkningar.