Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
1 bägare
150 ml
6 m+
Med träningshandtagen kan barnet lättare hålla i muggen och dricka på egen hand. Handtagen är anpassade för små händer och de har ett halkfritt grepp i gummi.
Natural Response dinappen fungerar med bebisens naturliga matningsrytm, vilket gör det enkelt att kombinera amning och flaskmatning. Nappen har en unik öppning som bara släpper ut mjölk när bebisen dricker så när hen gör en paus för att svälja och andas slutar mjölken att flöda.
Den breda, mjuka och flexibla dinappen är utformad för att se ut och kännas som ett bröst, vilket underlättar för bebisen att få tag och dricka.
4.9
av 5
27
Recensioner
96%
rekommenderar den här produkten
talvez
01/10/2025
Portugal
O produto é funcional e muito prático
Produto muito bonito, prático e funcional. Fácil manter a limpeza
Fördelar
Prático, bonito e como o bico é igual aos dos biberões o meu filho adaptou se muito bem
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Natural Response SCF263/61 Copo de aprendizagem 150ml
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Natural Response SCF263/61 Copo de aprendizagem 150ml
anna98
27/06/2024
Deutschland
Del av marknadsföring
fantastisches Produkt
Der Philips Avent Natural Response Trinklernbecher SCF263/61 ist ein fantastisches Produkt, das meinem Kind geholfen hat, den Übergang vom Fläschchen zum Becher problemlos zu meistern. Die innovative natürliche Trinköffnung ermöglicht es meinem Kind, in seinem eigenen Tempo zu trinken, was das Risiko des Verschüttens deutlich reduziert. Das Design des Bechers ist sehr durchdacht. Er liegt perfekt in den kleinen Händen meines Kindes, was das selbstständige Trinken fördert. Die Reinigung des Bechers ist unkompliziert, da er spülmaschinenfest ist, was im hektischen Alltag sehr praktisch ist. Ein weiteres Plus ist die Robustheit des Bechers und es ist somit auch ideal für unterwegs.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Natural Response SCF263/61 Trinklernbecher
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Natural Response SCF263/61 Trinklernbecher
Sarah Blabla
26/06/2024
Deutschland
Del av marknadsföring
Baby-Trinkflasche
Ich nutze diese Trinkflasche gerne für die Nacht, da sie nicht zu sehr ausläuft, wenn das Kleinkind sich selbst bedient. Ich bin sehr zu zufrieden damit. Einziges Manko, das Volumen könnte etwas größer sein.
Fördelar
Läuft nicht aus
Nackdelar
Zu klein
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Natural Response SCF263/61 Trinklernbecher
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Natural Response SCF263/61 Trinklernbecher
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
0 % BPA, enligt EU-förordning 10/2011