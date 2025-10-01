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  • Förenkla barnets övergång till pipmugg
  • Förenkla barnets övergång till pipmugg
  • Förenkla barnets övergång till pipmugg
  • Förenkla barnets övergång till pipmugg
  • Förenkla barnets övergång till pipmugg
  • Förenkla barnets övergång till pipmugg
  • Förenkla barnets övergång till pipmugg
  • Förenkla barnets övergång till pipmugg
  • Förenkla barnets övergång till pipmugg
  • Förenkla barnets övergång till pipmugg
  • Förenkla barnets övergång till pipmugg
  • Förenkla barnets övergång till pipmugg
  • Förenkla barnets övergång till pipmugg
  • Förenkla barnets övergång till pipmugg
  • Förenkla barnets övergång till pipmugg
  • Förenkla barnets övergång till pipmugg

Philips Avent Natural ResponseTräningsmugg

SCF263/61

4.9
| (27) Recensioner | 96% rekommenderar den här produkten
Förenkla barnets övergång till pipmugg
Natural-träningspaketet hjälper ditt barn att börja använda sin första mugg. Det bekväma greppet hjälper barnet att hålla flaskan själv samtidigt som hen dricker från dinappen.
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Förenkla barnets övergång till pipmugg

  • 1 bägare

  • 150 ml

  • 6 m+

Mjukt träningshandtag för små händer

Mjukt träningshandtag för små händer

Med träningshandtagen kan barnet lättare hålla i muggen och dricka på egen hand. Handtagen är anpassade för små händer och de har ett halkfritt grepp i gummi.

Dinappen frigör mjölk när bebisen dricker

Dinappen frigör mjölk när bebisen dricker

Natural Response dinappen fungerar med bebisens naturliga matningsrytm, vilket gör det enkelt att kombinera amning och flaskmatning. Nappen har en unik öppning som bara släpper ut mjölk när bebisen dricker så när hen gör en paus för att svälja och andas slutar mjölken att flöda.

Naturligt grepp med bröstformad dinapp

Naturligt grepp med bröstformad dinapp

Den breda, mjuka och flexibla dinappen är utformad för att se ut och kännas som ett bröst, vilket underlättar för bebisen att få tag och dricka.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.9

av 5

27

Recensioner

96%

rekommenderar den här produkten

3
2
1

01/10/2025

Portugal

Portugal

O produto é funcional e muito prático

Produto muito bonito, prático e funcional. Fácil manter a limpeza

Fördelar

Prático, bonito e como o bico é igual aos dos biberões o meu filho adaptou se muito bem

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Natural Response SCF263/61 Copo de aprendizagem 150ml

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Natural Response SCF263/61 Copo de aprendizagem 150ml

27/06/2024

Deutschland

Deutschland

fantastisches Produkt

Der Philips Avent Natural Response Trinklernbecher SCF263/61 ist ein fantastisches Produkt, das meinem Kind geholfen hat, den Übergang vom Fläschchen zum Becher problemlos zu meistern. Die innovative natürliche Trinköffnung ermöglicht es meinem Kind, in seinem eigenen Tempo zu trinken, was das Risiko des Verschüttens deutlich reduziert. Das Design des Bechers ist sehr durchdacht. Er liegt perfekt in den kleinen Händen meines Kindes, was das selbstständige Trinken fördert. Die Reinigung des Bechers ist unkompliziert, da er spülmaschinenfest ist, was im hektischen Alltag sehr praktisch ist. Ein weiteres Plus ist die Robustheit des Bechers und es ist somit auch ideal für unterwegs.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Natural Response SCF263/61 Trinklernbecher

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Natural Response SCF263/61 Trinklernbecher

26/06/2024

Deutschland

Deutschland

Baby-Trinkflasche

Ich nutze diese Trinkflasche gerne für die Nacht, da sie nicht zu sehr ausläuft, wenn das Kleinkind sich selbst bedient. Ich bin sehr zu zufrieden damit. Einziges Manko, das Volumen könnte etwas größer sein.

Fördelar

Läuft nicht aus

Nackdelar

Zu klein

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Natural Response SCF263/61 Trinklernbecher

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Natural Response SCF263/61 Trinklernbecher

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
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Ansvarsfriskrivningar

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 

  1. 0 % BPA, enligt EU-förordning 10/2011