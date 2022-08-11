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Philips AventSterilisator för mikro

SCF281/02

4.6
| (168) Recensioner | 98% rekommenderar den här produkten
Sterilisera enkelt var som helst
Sterilisera nappflaskor och tillbehör snabbt och säkert, var du än befinner dig under dagen. Vår portabla design är tillräckligt lätt så att du kan ta den med dig och tillräckligt stor för att rymma fyra flaskor och tillbehör
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bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

För användning hemma eller borta

Sterilisera enkelt var som helst

  • Dödar 99,9 % av skadliga bakterier

  • Steriliserar på två minuter

  • Passar 4 Philips Avent-flaskor

  • Passar de flesta mikrovågsugnar

Sterilisator för mikro, klart på bara två minuter

Sterilisator för mikro, klart på bara två minuter

Ångsterilisatorn för mikro kan användas till att sterilisera nappflaskor och andra produkter på bara 2 minuter, dödar 99,9 % av bakterier. Den exakta tiden beror förstås på mikrovågsugnens wattal. 2 minuter vid 1 200–1 850 W, 4 minuter vid 850–1 100 W, 6 minuter vid 500–800 W.

Dödar 99,9 % av bakterierna*

Dödar 99,9 % av bakterierna*

Ångsterilisatorn för mikro har bevisats döda 99,9 % av alla bakterier.*

Innehållet hålls sterilt i upp till 24 timmar

Innehållet hålls sterilt i upp till 24 timmar

Innehållet hålls sterilt i upp till 24 timmar om locket inte öppnas.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.6

av 5

168

Recensioner

98%

rekommenderar den här produkten

1

11/08/2022

Suomi

Suomi

Helppo sterilointi kaikille muovisille pulloille

En ehtinyt ottaa matkalle mukaan, mutta matkan jälkeen oli tosi helppo steriloida kaikki pullot ja vauvan muoviset tarvikkeet. Pitkän matkan jälkeen oli helpotus ja aika säästävä, harmitti kun ei ehtinyt matkalle mukaan. Mahtui helposti tavallisen mikron. Ohjeet olivat helpot, mutta olisin halunnut parempi laatuisia ohje lappusia ja käytännöllisempiä eikä yksi iso kartankokoinen isoa lappua.

Fördelar

Helppo, käytännöllinen ja toimii mainiosti

Nackdelar

Ei mitään haitta löydy mutta säilytyksen tarvitaan tila

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF281/02 Mikroaaltosterilointilaite

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF281/02 Mikroaaltosterilointilaite

09/08/2022

Suomi

Suomi

Nopea ja kätevä

Tuote on helppokäyttöinen ja nopea. Miinuksena ettei mahdu pienimpiin mikroihin. Pullot ovat helppo laittaa steriloijan sisälle ja napsauttaa kansi kiinni. Pullot on helppo nostaa kuivumaan ja jäähtymään steriloinnin jälkeen kun ovat valmiiksi korissa mistä nostaa kaikki.

Fördelar

Nopea ja helppo

Nackdelar

Ei mahdu kaikkiin mikroihin

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF281/02 Mikroaaltosterilointilaite

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF281/02 Mikroaaltosterilointilaite

09/08/2022

Suomi

Suomi

Yksinkertaisen helppoa käyttää

Pitkän pähkäilyn jälkeen päädyin kokeilemaan höyrysterilointia mikrossa ja yllätyin positiivisesti. Se on helppo ottaa käyttöön, helppo käyttää ja nopeuttaa vauvan tarvikkeiden puhdistusta. Ehdottomasti kannatti ja tulen käyttämään paljon jatkossakin, niin vauvan ruokailuvälineiden, tuttien ja lelujen sterilointiin mikrossa. Ohjeet olivat sanallisesti ja kuvallisesti painettu paperille, mikä helpotti nopeaa tuotteen käytön ymmärtämistä.

Fördelar

Nopeuttaa pullojen ja tarvikkeiden pesua sekä helpottaa vanhempien elämää

Nackdelar

Vaara polttaa itsensä, jos ei lue ohjeita hyvin!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF281/02 Mikroaaltosterilointilaite

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF281/02 Mikroaaltosterilointilaite

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023. 

  1. Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Testresultaten tillhandahålls av ett oberoende testlaboratorium.

  2. Under övergångsperioden kan både gamla och nya pappersförpackningar användas