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Dödar 99,9 % av skadliga bakterier
Steriliserar på två minuter
Passar 4 Philips Avent-flaskor
Passar de flesta mikrovågsugnar
Ångsterilisatorn för mikro kan användas till att sterilisera nappflaskor och andra produkter på bara 2 minuter, dödar 99,9 % av bakterier. Den exakta tiden beror förstås på mikrovågsugnens wattal. 2 minuter vid 1 200–1 850 W, 4 minuter vid 850–1 100 W, 6 minuter vid 500–800 W.
Ångsterilisatorn för mikro har bevisats döda 99,9 % av alla bakterier.*
Innehållet hålls sterilt i upp till 24 timmar om locket inte öppnas.
4.6
av 5
168
Recensioner
98%
rekommenderar den här produkten
sera86
11/08/2022
Suomi
Del av marknadsföring
Helppo sterilointi kaikille muovisille pulloille
En ehtinyt ottaa matkalle mukaan, mutta matkan jälkeen oli tosi helppo steriloida kaikki pullot ja vauvan muoviset tarvikkeet. Pitkän matkan jälkeen oli helpotus ja aika säästävä, harmitti kun ei ehtinyt matkalle mukaan. Mahtui helposti tavallisen mikron. Ohjeet olivat helpot, mutta olisin halunnut parempi laatuisia ohje lappusia ja käytännöllisempiä eikä yksi iso kartankokoinen isoa lappua.
Fördelar
Helppo, käytännöllinen ja toimii mainiosti
Nackdelar
Ei mitään haitta löydy mutta säilytyksen tarvitaan tila
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF281/02 Mikroaaltosterilointilaite
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF281/02 Mikroaaltosterilointilaite
Pullonpyörittäjä
09/08/2022
Suomi
Del av marknadsföring
Nopea ja kätevä
Tuote on helppokäyttöinen ja nopea. Miinuksena ettei mahdu pienimpiin mikroihin. Pullot ovat helppo laittaa steriloijan sisälle ja napsauttaa kansi kiinni. Pullot on helppo nostaa kuivumaan ja jäähtymään steriloinnin jälkeen kun ovat valmiiksi korissa mistä nostaa kaikki.
Fördelar
Nopea ja helppo
Nackdelar
Ei mahdu kaikkiin mikroihin
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF281/02 Mikroaaltosterilointilaite
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF281/02 Mikroaaltosterilointilaite
Väsynyt äiti
09/08/2022
Suomi
Del av marknadsföring
Yksinkertaisen helppoa käyttää
Pitkän pähkäilyn jälkeen päädyin kokeilemaan höyrysterilointia mikrossa ja yllätyin positiivisesti. Se on helppo ottaa käyttöön, helppo käyttää ja nopeuttaa vauvan tarvikkeiden puhdistusta. Ehdottomasti kannatti ja tulen käyttämään paljon jatkossakin, niin vauvan ruokailuvälineiden, tuttien ja lelujen sterilointiin mikrossa. Ohjeet olivat sanallisesti ja kuvallisesti painettu paperille, mikä helpotti nopeaa tuotteen käytön ymmärtämistä.
Fördelar
Nopeuttaa pullojen ja tarvikkeiden pesua sekä helpottaa vanhempien elämää
Nackdelar
Vaara polttaa itsensä, jos ei lue ohjeita hyvin!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF281/02 Mikroaaltosterilointilaite
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF281/02 Mikroaaltosterilointilaite
Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023.
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Testresultaten tillhandahålls av ett oberoende testlaboratorium.
Under övergångsperioden kan både gamla och nya pappersförpackningar användas