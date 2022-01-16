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  • Enklaste sättet att diska och sterilisera
  • Enklaste sättet att diska och sterilisera
  • Enklaste sättet att diska och sterilisera
  • Enklaste sättet att diska och sterilisera
  • Enklaste sättet att diska och sterilisera
  • Enklaste sättet att diska och sterilisera
  • Enklaste sättet att diska och sterilisera
  • Enklaste sättet att diska och sterilisera
  • Enklaste sättet att diska och sterilisera
  • Enklaste sättet att diska och sterilisera
  • Enklaste sättet att diska och sterilisera
  • Enklaste sättet att diska och sterilisera
  • Enklaste sättet att diska och sterilisera
  • Enklaste sättet att diska och sterilisera

Utgått

Philips Avent4-i-1 elektrisk ångsterilisator

SCF286/02

4.2
| (84) Recensioner | 85% rekommenderar den här produkten
Enklaste sättet att diska och sterilisera
AVENT elektrisk ångsterilisator SCF286/02 är utformad för att göra sterilisering så enkel som möjligt. 4-i-1-sterilisatorn har en inbyggd diskmaskinskorg för krångelfri förrengöring och en avancerad skärm för visning av information.
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Justerbar storlek sparar utrymme i köket

Enklaste sättet att diska och sterilisera

  • Elektrisk sterilisator

Lätt att rengöra och säker sterilisering

Lätt att rengöra och säker sterilisering

Med den öppna designen kan du lätt hålla värmeplattan ren så att du kan sterilisera produkterna med ren ånga gång på gång.

Steriliserar olika flaskor, bröstpumpar och tillbehör

Sterilisatorn passar både till nappflaskor med normal hals och vid hals. Den passar även andra produkter för barn som bröstpumpar och tillbehör.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.2

av 5

84

Recensioner

85%

rekommenderar den här produkten

16/01/2022

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

Excellent product

Fantastic product really easy to set up and use . Nice modern design. No Issues so far so good .

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF286 4-in-1 electric steam steriliser

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF286 4-in-1 electric steam steriliser

27/06/2019

United Kingdom

United Kingdom

best sterliser

I am using the Philips Avent 4-in-1 electric steam steriliser for 3/4 weeks now and I use it everyday. I must say this is the best sterliser i have ever used It only takes 6 minutes to sterlise the items. I sterilize everything in it eg: breast pumping equipment, bottles, straws, cups, dummys... this also include a dishwasher basket which is very handy.It also comes apart very easily for cleaning and can be used in a few different configurations, depending on the amount of items you plan to sterilize. I am very happy with this product.It is very simple and fast. Would definitely recommend....SO far So happy

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF286 4-in-1 electric steam steriliser

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF286 4-in-1 electric steam steriliser

13/06/2019

United Kingdom

United Kingdom

Sterilises bottles quickly

The steriliser is stylish and sturdy, taking minimal space on my kitchen counter. It steralises in around 6mins and leaves bottles squeaky clean. It is good to know that bottles remain sterilised for 24hrs. It is spacious on the inside as it can hold 6 bottles which saves time and loading and unloading bottles is easy. I love that it lets you know on its display the whole sterilisation circle and if bottles have cooled or not.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF286 4-in-1 electric steam steriliser

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF286 4-in-1 electric steam steriliser

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