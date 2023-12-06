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Extra fast napp
Ortodontiska och BPA-fria
2-pack
18 m+
Extra stora lufthål ger ventilation och håller barnets hud torrare samtidigt som nappen tröstar.
Den extra fasta nappen tar hänsyn till den naturliga formen på gom, tänder och tandkött.
Vi valde medvetet silikon för våra ultra soft- och ultra air-nappar eftersom det är ett säkert och neutralt material som ofta återfinns i medicinska tillämpningar och innehåller inga farliga kemikalier, endokrinaktiva substanser (t.ex. PBA) eller allergener.
4.7
av 5
308
Recensioner
97%
rekommenderar den här produkten
Test23
06/12/2023
Sverige
Del av marknadsföring
Bra napp
Bra napp som är mjuk runt kanterna och ligger bra mot läpparna och runt munnen
Fördelar
Bra runt munnen
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ultra air SCF349/18 nappattrapp
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ultra air SCF349/18 nappattrapp
Milkyway78
05/12/2023
Sverige
Del av marknadsföring
Nöjda barn,nöjdare föräldrar
Produkten är mer än dem vanliga produkter i sin kategori. Jag kan lätt ge en värdering på 5 stjärnor då jag har sett själv hur nöjd min pojke blev med SCF349/18 nappattrapp. Jag kommer rekommendera produkten på alla mammor som jag känner för att det handlar en produkt som barnen kommer helt enkelt älska.
Fördelar
Passformen
Nackdelar
Ingen nackdel.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ultra air SCF349/18 nappattrapp
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ultra air SCF349/18 nappattrapp
Jefbnr
04/12/2023
Sverige
Del av marknadsföring
Breathe Easy
I recently tried the Philips AVENT Ultra pacifier (SCF349/18) and I'm thoroughly impressed. The extra-large air holes provide excellent breathability, keeping my baby's skin dry and comfortable. The extra firm pacifier is ideal for teething, respecting the natural shape of the palate, teeth, and gums. The ultra-light travel box is a game-changer, offering convenient storage and easy sterilization in the microwave. Overall, this pacifier combines comfort, oral health, and practicality, making it a standout choice for parents. I highly recommend the Philips AVENT Ultra pacifier for its exceptional design and functionality.
Fördelar
The Philips AVENT Ultra pacifier delivers unparalleled benefits for both baby and parent. With extra-large air holes, it ensures optimal breathability and keeps the baby's skin dry, offering unmatched comfort. The extra firm pacifier promotes healthy oral development, respecting the natural contours of the palate, teeth, and gums. The ultra-light travel box not only provides convenient storage but also allows for easy sterilization, simplifying hygiene maintenance. This pacifier is a comprehensive solution, combining comfort, oral health, and practicality, making it an excellent choice for parents seeking the best for their little ones.
Nackdelar
It's important to consider individual needs and preferences when deciding if the Philips AVENT Ultra pacifier is the right choice for your baby.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ultra air SCF349/18 nappattrapp
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ultra air SCF349/18 nappattrapp
Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 8 139 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2024.
Av hygieniska skäl bör du byta ut nappen efter fyra veckors användning.