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  • Låter barnets hud andas
  • Låter barnets hud andas
  • Låter barnets hud andas
  • Låter barnets hud andas
  • Låter barnets hud andas
  • Låter barnets hud andas
  • Låter barnets hud andas
  • Låter barnets hud andas
  • Låter barnets hud andas
  • Låter barnets hud andas

Philips Avent ultra airnappattrapp

SCF349/24

4.7
| (308) Recensioner | 97% rekommenderar den här produkten
Låter barnets hud andas
Lugna med luft. Philips Avent ultra air-nappen har extra stora lufthål för att hålla barnets hud torr. Den har en extra fast napp för växande tänder och tandkött. Tillgänglig i olika färger och modeller.
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bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

Utformad för att trösta barn vid tandsprickning

Låter barnets hud andas

  • Extra fast napp

  • Ortodontiska och BPA-fria

  • 2-pack

  • 18 m+

Låter barnets hud andas

Låter barnets hud andas

Extra stora lufthål ger ventilation och håller barnets hud torrare samtidigt som nappen tröstar.

Extra fast napp

Extra fast napp

Den extra fasta nappen tar hänsyn till den naturliga formen på gom, tänder och tandkött.

Napp tillverkad av 100 % livsmedelsklassat silikon

Napp tillverkad av 100 % livsmedelsklassat silikon

Vi valde medvetet silikon för våra ultra soft- och ultra air-nappar eftersom det är ett säkert och neutralt material som ofta återfinns i medicinska tillämpningar och innehåller inga farliga kemikalier, endokrinaktiva substanser (t.ex. PBA) eller allergener.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.7

av 5

308

Recensioner

97%

rekommenderar den här produkten

06/12/2023

Sverige

Sverige

Bra napp

Bra napp som är mjuk runt kanterna och ligger bra mot läpparna och runt munnen

Fördelar

Bra runt munnen

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ultra air SCF349/18 nappattrapp

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ultra air SCF349/18 nappattrapp

05/12/2023

Sverige

Sverige

Nöjda barn,nöjdare föräldrar

Produkten är mer än dem vanliga produkter i sin kategori. Jag kan lätt ge en värdering på 5 stjärnor då jag har sett själv hur nöjd min pojke blev med SCF349/18 nappattrapp. Jag kommer rekommendera produkten på alla mammor som jag känner för att det handlar en produkt som barnen kommer helt enkelt älska.

Fördelar

Passformen

Nackdelar

Ingen nackdel.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ultra air SCF349/18 nappattrapp

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ultra air SCF349/18 nappattrapp

04/12/2023

Sverige

Sverige

Breathe Easy

I recently tried the Philips AVENT Ultra pacifier (SCF349/18) and I'm thoroughly impressed. The extra-large air holes provide excellent breathability, keeping my baby's skin dry and comfortable. The extra firm pacifier is ideal for teething, respecting the natural shape of the palate, teeth, and gums. The ultra-light travel box is a game-changer, offering convenient storage and easy sterilization in the microwave. Overall, this pacifier combines comfort, oral health, and practicality, making it a standout choice for parents. I highly recommend the Philips AVENT Ultra pacifier for its exceptional design and functionality.

Fördelar

The Philips AVENT Ultra pacifier delivers unparalleled benefits for both baby and parent. With extra-large air holes, it ensures optimal breathability and keeps the baby's skin dry, offering unmatched comfort. The extra firm pacifier promotes healthy oral development, respecting the natural contours of the palate, teeth, and gums. The ultra-light travel box not only provides convenient storage but also allows for easy sterilization, simplifying hygiene maintenance. This pacifier is a comprehensive solution, combining comfort, oral health, and practicality, making it an excellent choice for parents seeking the best for their little ones.

Nackdelar

It's important to consider individual needs and preferences when deciding if the Philips AVENT Ultra pacifier is the right choice for your baby.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ultra air SCF349/18 nappattrapp

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ultra air SCF349/18 nappattrapp

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 8 139 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2024. 

  1. Av hygieniska skäl bör du byta ut nappen efter fyra veckors användning.