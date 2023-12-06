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Låter barnets hud andas
BPA-fri
2-pack, 80 % växtbaserad*
18 m+ med extra fast napp
Hål i skölden ger ventilation och håller barnets hud torrare för bästa möjliga tröst.
Våra ortodontiska nappar är gjorda i mjukt silikon som stödjer naturliga muskelrörelser i munnen för att förhindra risken för bettfel. Nappens smala hals är utformad för att minska trycket mellan tunga och gom. Philips Avent ultra-nappar är oberoende ackrediterade av Oral Health Foundation. De är tillverkade av 100 % livsmedelsklassat silikon och håller bättre och längre än nappar av gummi (latex). De är även fria från BPA, BPS, ftalater, PVC och polycykliska aromatiska kolväten.
Våra nappar har utformats för att underlätta naturlig tungpositionering, vilket är viktigt för en sund talutveckling allteftersom barnet växer. Extra fast, för att trösta barnet vid tandsprickning. Vår texturerade silikonnapp har utformats för att efterlikna känslan av mammas bröst.
4.7
av 5
308
Recensioner
97%
rekommenderar den här produkten
Test23
06/12/2023
Sverige
Del av marknadsföring
Bra napp
Bra napp som är mjuk runt kanterna och ligger bra mot läpparna och runt munnen
Fördelar
Bra runt munnen
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ultra air SCF349/18 nappattrapp
Date of Use 2023-11-06
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ultra air SCF349/18 nappattrapp
Date of Use 2023-11-06
Milkyway78
05/12/2023
Sverige
Del av marknadsföring
Nöjda barn,nöjdare föräldrar
Produkten är mer än dem vanliga produkter i sin kategori. Jag kan lätt ge en värdering på 5 stjärnor då jag har sett själv hur nöjd min pojke blev med SCF349/18 nappattrapp. Jag kommer rekommendera produkten på alla mammor som jag känner för att det handlar en produkt som barnen kommer helt enkelt älska.
Fördelar
Passformen
Nackdelar
Ingen nackdel.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ultra air SCF349/18 nappattrapp
Date of Use 2023-11-04
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ultra air SCF349/18 nappattrapp
Date of Use 2023-11-04
Jefbnr
04/12/2023
Sverige
Del av marknadsföring
Breathe Easy
I recently tried the Philips AVENT Ultra pacifier (SCF349/18) and I'm thoroughly impressed. The extra-large air holes provide excellent breathability, keeping my baby's skin dry and comfortable. The extra firm pacifier is ideal for teething, respecting the natural shape of the palate, teeth, and gums. The ultra-light travel box is a game-changer, offering convenient storage and easy sterilization in the microwave. Overall, this pacifier combines comfort, oral health, and practicality, making it a standout choice for parents. I highly recommend the Philips AVENT Ultra pacifier for its exceptional design and functionality.
Fördelar
The Philips AVENT Ultra pacifier delivers unparalleled benefits for both baby and parent. With extra-large air holes, it ensures optimal breathability and keeps the baby's skin dry, offering unmatched comfort. The extra firm pacifier promotes healthy oral development, respecting the natural contours of the palate, teeth, and gums. The ultra-light travel box not only provides convenient storage but also allows for easy sterilization, simplifying hygiene maintenance. This pacifier is a comprehensive solution, combining comfort, oral health, and practicality, making it an excellent choice for parents seeking the best for their little ones.
Nackdelar
It's important to consider individual needs and preferences when deciding if the Philips AVENT Ultra pacifier is the right choice for your baby.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ultra air SCF349/18 nappattrapp
Date of Use 2023-11-04
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ultra air SCF349/18 nappattrapp
Date of Use 2023-11-04
Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 8 139 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2024.
Hårdplastdelar exklusive silikonnapp (massbalansmetod).
Baserat på resultaten från konsumenttester i USA (2023, n=201).
2023 års konsumenttester i USA bekräftar 98 % acceptans av den texturerade Philips Avent-nappen som används i våra ultra-nappar (n=201).
Jämfört med traditionella steriliseringsmetoder (kokning) för nappar.
Av hygieniska skäl bör du byta ut nappen efter fyra veckors användning.