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  • Låter barnets hud andas
  • Låter barnets hud andas
  • Låter barnets hud andas
  • Låter barnets hud andas
  • Låter barnets hud andas
  • Låter barnets hud andas
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  • Låter barnets hud andas
  • Låter barnets hud andas
  • Låter barnets hud andas
  • Låter barnets hud andas
  • Låter barnets hud andas

Philips Avent Pacifierultra air

SCF349/58

4.7
| (308) Recensioner | 97% rekommenderar den här produkten
Låter barnets hud andas
Napp som ger tröst, med stora lufthål för bra andningsförmåga. 9 av 10 föräldrar håller med: Philips Avent ultra air-nappar är bekväma för mitt barn.** Lugnande tröst finns alltid nära, oavsett vem som tar hand om barnet. Nu 80 % växtbaserad.*
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

Utformad för att trösta barn vid tandsprickning

Låter barnets hud andas

  • Låter barnets hud andas

  • BPA-fri

  • 2-pack, 80 % växtbaserad*

  • 18 m+ med extra fast napp

Extra stora lufthål så att barnets hud kan andas

Extra stora lufthål så att barnets hud kan andas

Hål i skölden ger ventilation och håller barnets hud torrare för bästa möjliga tröst.

Ortodontisk napp som har utformats för naturlig tandutveckling

Ortodontisk napp som har utformats för naturlig tandutveckling

Våra ortodontiska nappar är gjorda i mjukt silikon som stödjer naturliga muskelrörelser i munnen för att förhindra risken för bettfel. Nappens smala hals är utformad för att minska trycket mellan tunga och gom. Philips Avent ultra-nappar är oberoende ackrediterade av Oral Health Foundation. De är tillverkade av 100 % livsmedelsklassat silikon och håller bättre och längre än nappar av gummi (latex). De är även fria från BPA, BPS, ftalater, PVC och polycykliska aromatiska kolväten.

Extra fast napp för hälsosam tandutveckling

Extra fast napp för hälsosam tandutveckling

Våra nappar har utformats för att underlätta naturlig tungpositionering, vilket är viktigt för en sund talutveckling allteftersom barnet växer. Extra fast, för att trösta barnet vid tandsprickning. Vår texturerade silikonnapp har utformats för att efterlikna känslan av mammas bröst.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.7

av 5

308

Recensioner

97%

rekommenderar den här produkten

06/12/2023

Sverige

Sverige

Bra napp

Bra napp som är mjuk runt kanterna och ligger bra mot läpparna och runt munnen

Fördelar

Bra runt munnen

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ultra air SCF349/18 nappattrapp

Date of Use 2023-11-06

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ultra air SCF349/18 nappattrapp

Date of Use 2023-11-06

05/12/2023

Sverige

Sverige

Nöjda barn,nöjdare föräldrar

Produkten är mer än dem vanliga produkter i sin kategori. Jag kan lätt ge en värdering på 5 stjärnor då jag har sett själv hur nöjd min pojke blev med SCF349/18 nappattrapp. Jag kommer rekommendera produkten på alla mammor som jag känner för att det handlar en produkt som barnen kommer helt enkelt älska.

Fördelar

Passformen

Nackdelar

Ingen nackdel.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ultra air SCF349/18 nappattrapp

Date of Use 2023-11-04

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ultra air SCF349/18 nappattrapp

Date of Use 2023-11-04

04/12/2023

Sverige

Sverige

Breathe Easy

I recently tried the Philips AVENT Ultra pacifier (SCF349/18) and I'm thoroughly impressed. The extra-large air holes provide excellent breathability, keeping my baby's skin dry and comfortable. The extra firm pacifier is ideal for teething, respecting the natural shape of the palate, teeth, and gums. The ultra-light travel box is a game-changer, offering convenient storage and easy sterilization in the microwave. Overall, this pacifier combines comfort, oral health, and practicality, making it a standout choice for parents. I highly recommend the Philips AVENT Ultra pacifier for its exceptional design and functionality.

Fördelar

The Philips AVENT Ultra pacifier delivers unparalleled benefits for both baby and parent. With extra-large air holes, it ensures optimal breathability and keeps the baby's skin dry, offering unmatched comfort. The extra firm pacifier promotes healthy oral development, respecting the natural contours of the palate, teeth, and gums. The ultra-light travel box not only provides convenient storage but also allows for easy sterilization, simplifying hygiene maintenance. This pacifier is a comprehensive solution, combining comfort, oral health, and practicality, making it an excellent choice for parents seeking the best for their little ones.

Nackdelar

It's important to consider individual needs and preferences when deciding if the Philips AVENT Ultra pacifier is the right choice for your baby.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ultra air SCF349/18 nappattrapp

Date of Use 2023-11-04

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ultra air SCF349/18 nappattrapp

Date of Use 2023-11-04

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 8 139 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2024. 

  1. Hårdplastdelar exklusive silikonnapp (massbalansmetod).

  2. Baserat på resultaten från konsumenttester i USA (2023, n=201).

  3. 2023 års konsumenttester i USA bekräftar 98 % acceptans av den texturerade Philips Avent-nappen som används i våra ultra-nappar (n=201).

  4. Jämfört med traditionella steriliseringsmetoder (kokning) för nappar.

  5. Av hygieniska skäl bör du byta ut nappen efter fyra veckors användning.