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  • Låter barnets hud andas
  • Låter barnets hud andas
  • Låter barnets hud andas
  • Låter barnets hud andas
  • Låter barnets hud andas
  • Låter barnets hud andas
  • Låter barnets hud andas
  • Låter barnets hud andas
  • Låter barnets hud andas
  • Låter barnets hud andas
  • Låter barnets hud andas
  • Låter barnets hud andas

Philips Avent ultra airnappattrapp

SCF376/17

4.7
| (343) Recensioner | 99% rekommenderar den här produkten
Låter barnets hud andas
Lugna med luft. Philips Avent ultra air har extra stora hål för att hålla barnets hud torr. Den har en knapp som lyser i mörkret så att du kan se den när lampan är släckt. Tillgänglig i olika färger och modeller.
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bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

Lätt att hitta i mörker

Låter barnets hud andas

  • Med knapp som lyser i mörkret

  • Ortodontiska och BPA-fria

  • 2-pack

  • 0–6 m

Låter barnets hud andas

Låter barnets hud andas

Extra stora lufthål ger ventilation och håller barnets hud torrare samtidigt som nappen tröstar.

98 % acceptans av nappen*

98 % acceptans av nappen*

Vi har bett föräldrar svara på hur småttingarna gillar våra nappar med struktur i silikon, och i genomsnitt svarade på 98 % att deras barn tar ultra soft- och ultra air-napparna från appen Philips Avent.

Lyser i mörkret länge

Lyser i mörkret länge

Använd ultra airs knapp som lyser i mörkret för att snabbt hitta ditt barns napp utan att behöva tända några lampor.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

4.7

av 5

343

Recensioner

99%

rekommenderar den här produkten

1

12/12/2023

Sverige

Sverige

Bra form på både sugdelen och nappen

Nappen har en bra form på själva sugdelen och bra passform på plastdelen. Det är främst sugdelens form som gjorde att bebis accepterade nappen direkt. Skulle dock önskat att sugdelen var lite större/tjockare då detta föredrar vår bebis för att det blir mer naturligt för henne. Glow in the dark funktionen är bra men skulle önska att den höll i sig längre. Men det är en bra napp som bebis tyckte om och accepterade direkt.

Fördelar

Bra form på sugdelen

Nackdelar

Lite smal och glow in the dark funktionen tar slut ganska snabbt

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ultra air SCF376/18 nappattrapp

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ultra air SCF376/18 nappattrapp

11/12/2023

Sverige

Sverige

Napparna är så bra.

Jag rekomenderar verkligen napparna de är så snälla mot huden.

Fördelar

Den låter barnets hud andas och den har en form som inte påverkar tändrrnas utväxst.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ultra air SCF376/18 nappattrapp

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ultra air SCF376/18 nappattrapp

11/12/2023

Sverige

Sverige

Det är fantastiska nappar

De syns i mörkret och är som allt annat från Philips helt fantastiska.

Fördelar

Bra kvalitet och lyser i mörkret så de är enkla att hitta på natten

Nackdelar

-

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ultra air SCF376/18 nappattrapp

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ultra air SCF376/18 nappattrapp

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 8 139 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2024. 

  1. 2016–2017 års konsumenttester i USA visar att i genomsnitt 98 % av barn tar Philips Avent-nappen med len textur som används i ultra air och ultra soft-napparna.

  2. Av hygieniska skäl bör du byta ut nappen efter fyra veckors användning.