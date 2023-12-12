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  • Låter barnets hud andas
  • Låter barnets hud andas
  • Låter barnets hud andas
  • Låter barnets hud andas
  • Låter barnets hud andas
  • Låter barnets hud andas
  • Låter barnets hud andas
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Låter barnets hud andas
  • Låter barnets hud andas
  • Låter barnets hud andas
  • Låter barnets hud andas
  • Låter barnets hud andas
  • Låter barnets hud andas

Philips Avent Pacifierultra air natt

SCF376/24

4.7
| (343) Recensioner | 99% rekommenderar den här produkten
Låter barnets hud andas
Napp som ger tröst, med stora lufthål för bra andningsförmåga. 9 av 10 föräldrar håller med: Philips Avent ultra air-nappar är bekväma för mitt barn.** Och de lyser i mörkret, så komfort och tröst är alltid lätt att hitta. Nu 80 % växtbaserad.*
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

Lätt att hitta i mörker

Låter barnets hud andas

  • Sköld som lyser i mörkret

  • BPA-fri

  • 2-pack, 80 % växtbaserad*

  • 0–6 m

Extra stora lufthål så att barnets hud kan andas

Extra stora lufthål så att barnets hud kan andas

Hål i skölden ger ventilation och håller barnets hud torrare för bästa möjliga tröst.

Ortodontisk napp som har utformats för naturlig tandutveckling

Ortodontisk napp som har utformats för naturlig tandutveckling

Våra ortodontiska nappar är gjorda i mjukt silikon som stödjer naturliga muskelrörelser i munnen för att förhindra risken för bettfel. Nappens smala hals är utformad för att minska trycket mellan tunga och gom. Philips Avent ultra-nappar är oberoende ackrediterade av Oral Health Foundation. De är tillverkade av 100 % livsmedelsklassat silikon och håller bättre och längre än nappar av gummi (latex). De är även fria från BPA, BPS, ftalater, PVC och polycykliska aromatiska kolväten.

Älskad av barn med 98 % nappacceptans***

Älskad av barn med 98 % nappacceptans***

Våra texturerade silikonnappar är utformade för att efterlikna känslan av mammas bröst. Vi har bett föräldrar svara på hur småttingarna gillar dem, och i genomsnitt svarade 98 % att deras barn tar Philips Avent ultra-napparna.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

4.7

av 5

343

Recensioner

99%

rekommenderar den här produkten

1

12/12/2023

Sverige

Sverige

Bra form på både sugdelen och nappen

Nappen har en bra form på själva sugdelen och bra passform på plastdelen. Det är främst sugdelens form som gjorde att bebis accepterade nappen direkt. Skulle dock önskat att sugdelen var lite större/tjockare då detta föredrar vår bebis för att det blir mer naturligt för henne. Glow in the dark funktionen är bra men skulle önska att den höll i sig längre. Men det är en bra napp som bebis tyckte om och accepterade direkt.

Fördelar

Bra form på sugdelen

Nackdelar

Lite smal och glow in the dark funktionen tar slut ganska snabbt

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ultra air SCF376/18 nappattrapp

Date of Use 2022-11-12

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ultra air SCF376/18 nappattrapp

Date of Use 2022-11-12

11/12/2023

Sverige

Sverige

Napparna är så bra.

Jag rekomenderar verkligen napparna de är så snälla mot huden.

Fördelar

Den låter barnets hud andas och den har en form som inte påverkar tändrrnas utväxst.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ultra air SCF376/18 nappattrapp

Date of Use 2022-11-11

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ultra air SCF376/18 nappattrapp

Date of Use 2022-11-11

11/12/2023

Sverige

Sverige

Det är fantastiska nappar

De syns i mörkret och är som allt annat från Philips helt fantastiska.

Fördelar

Bra kvalitet och lyser i mörkret så de är enkla att hitta på natten

Nackdelar

-

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ultra air SCF376/18 nappattrapp

Date of Use 2023-11-11

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ultra air SCF376/18 nappattrapp

Date of Use 2023-11-11

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 8 139 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2024. 

  1. Hårdplastdelar exklusive silikonnapp (massbalansmetod).

  2. Baserat på resultaten från konsumenttester i USA (2023, n=201).

  3. 2023 års konsumenttester i USA bekräftar 98 % acceptans av den texturerade Philips Avent-nappen som används i våra ultra-nappar (n=201).

  4. Jämfört med traditionella steriliseringsmetoder (kokning) för nappar.

  5. Av hygieniska skäl bör du byta ut nappen efter fyra veckors användning.