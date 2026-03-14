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Ny
Pump med sjukhusstyrka efterliknar barnets sugrytm
Genomskinliga koppar med lampa inuti
Lätt att rengöra och montera med ett fåtal delar
Passar 99 % av alla mammor
Unikt SkinSense-skydd
Vår första bärbara bröstpump kombinerar prestanda av sjukhuskvalitet med en lätt design som sitter bekvämt i bh:n. Du kan använda den överallt – i soffan, vid skrivbordet eller när du tar en promenad. Din tid. Ditt val.
Till skillnad från andra bärbara pumpar behöver du inte välja mellan frihet och effektivitet. Vår motor har prestanda av sjukhuskvalitet som påminner om en traditionell pump – skillnaden är dock att den här pumpen är bärbar. Tack vare de uppladdningsbara batterierna kan du enkelt fortsätta pumpa diskret var du än befinner dig.
Vår första bärbara pump efterliknar ett barns naturliga sugrytm, vilket gör den upp till dubbelt så snabb som de flesta andra bärbara pumpar**. Det är ju trots allt bebisarna som vet bäst hur man dricker! Därför har vi utformat den här pumpen med målet att hjälpa dig att pumpa ut så mycket mjölk som möjligt, samtidigt som du sparar värdefull tid.
4.4
av 5
24
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
MagnoliaBlume
14/03/2026
Deutschland
Del av marknadsföring
Tolle Milchpumpe zur Unterstützung
Tolle Pumpe mit sehr guter Funktion. Das integrierte Licht ist super für lange Nächte Beim abpumpen und die Anwendung ist selbsterklärend. Reinigung etc. Ist auch easy!
Fördelar
Modern , Licht, abpumpen ohne Kabel
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Elektrische Dopplemilchpumpe SCF495/11 Natural Care Hands-free, tragbar
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Elektrische Dopplemilchpumpe SCF495/11 Natural Care Hands-free, tragbar
Bili34
12/03/2026
Deutschland
Del av marknadsföring
Das Produkt macht mein Leben leichter
Die Milchpumpen waren leicht leise und bequem. Leicht auseinander zu bauen und leicht sauber zu machen. Es ist easy sie zu steuern u d ich kann alles erledigen während sie Milch appumpen
Den här recensionen skrevs för Elektrische Dopplemilchpumpe SCF495/11 Natural Care Hands-free, tragbar
Den här recensionen skrevs för Elektrische Dopplemilchpumpe SCF495/11 Natural Care Hands-free, tragbar
Regenbogen123
12/03/2026
Deutschland
Del av marknadsföring
Tolle Milchpumpen mit angenehmen tragekomfort
Im Großen und Ganzen ein Produkt, die das erreicht, was man sich wünscht. Angenehmer tragekompfort und keine Schmerzen beim abpumpen. Eine Kleinigkeit: man sieht nicht auf anhieb wie viel Milch abgepumpt wurde. Erst, wenn eine bestimmte Milliliter Anzahl erreicht ist
Den här recensionen skrevs för Elektrische Dopplemilchpumpe SCF495/11 Natural Care Hands-free, tragbar
Den här recensionen skrevs för Elektrische Dopplemilchpumpe SCF495/11 Natural Care Hands-free, tragbar
Baserat på en onlineundersökning om nöjdhet som genomfördes globalt med 10.109 användare av varumärken och produkter inom mödra- och barnomsorg under 2023.
Effektiviteten avser produktens tekniska prestanda.
Avser pumpens sugfrekvens.