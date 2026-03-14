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Ny

Philips Avent Single Breast Pump Starter SetNatural Care, handsfreeanvändning, bärbar

SCF494/21

4.4
| (24) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten
Fria händer. Mer fritid.
Ditt barn och din tid är båda värdefulla. Med Philips Avent Natural Care bärbar bröstpump för handsfreeanvändning har du händerna fria. Den är utformad för att efterlikna barnets sugrytm och erbjuder prestanda av sjukhuskvalitet i en diskret och läckagesäker design
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bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

Efterliknar barnets sugrytm

Fria händer. Mer fritid.

  • Pump med sjukhusstyrka efterliknar barnets sugrytm

  • Genomskinliga koppar med lampa inuti

  • Lätt att rengöra och montera med ett fåtal delar

  • Passar 99 % av alla mammor

  • Unikt SkinSense-skydd

Friheten att pumpa överallt

Friheten att pumpa överallt

Vår första bärbara bröstpump kombinerar prestanda av sjukhuskvalitet med en lätt design som sitter bekvämt i bh:n. Du kan använda den överallt – i soffan, vid skrivbordet eller när du tar en promenad. Din tid. Ditt val.

Prestanda av sjukhuskvalitet, bärbar

Prestanda av sjukhuskvalitet, bärbar

Till skillnad från andra bärbara pumpar behöver du inte välja mellan frihet och effektivitet. Vår motor har prestanda av sjukhuskvalitet som påminner om en traditionell pump – skillnaden är dock att den här pumpen är bärbar. Tack vare de uppladdningsbara batterierna kan du enkelt fortsätta pumpa diskret var du än befinner dig.

Pumpa effektivt* med en rytm som efterliknar barnets rytm

Pumpa effektivt* med en rytm som efterliknar barnets rytm

Vår första bärbara pump efterliknar ett barns naturliga sugrytm, vilket gör den upp till dubbelt så snabb som de flesta andra bärbara pumpar**. Det är ju trots allt bebisarna som vet bäst hur man dricker! Därför har vi utformat den här pumpen med målet att hjälpa dig att pumpa ut så mycket mjölk som möjligt, samtidigt som du sparar värdefull tid.

Tekniska specifikationer

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Reservdelar och tillbehör

Recensioner

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4.4

av 5

24

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

1

14/03/2026

Deutschland

Deutschland

Tolle Milchpumpe zur Unterstützung

Tolle Pumpe mit sehr guter Funktion. Das integrierte Licht ist super für lange Nächte Beim abpumpen und die Anwendung ist selbsterklärend. Reinigung etc. Ist auch easy!

Fördelar

Modern , Licht, abpumpen ohne Kabel

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Elektrische Dopplemilchpumpe SCF495/11 Natural Care Hands-free, tragbar

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Elektrische Dopplemilchpumpe SCF495/11 Natural Care Hands-free, tragbar

12/03/2026

Deutschland

Deutschland

Das Produkt macht mein Leben leichter

Die Milchpumpen waren leicht leise und bequem. Leicht auseinander zu bauen und leicht sauber zu machen. Es ist easy sie zu steuern u d ich kann alles erledigen während sie Milch appumpen

Den här recensionen skrevs för Elektrische Dopplemilchpumpe SCF495/11 Natural Care Hands-free, tragbar

Den här recensionen skrevs för Elektrische Dopplemilchpumpe SCF495/11 Natural Care Hands-free, tragbar

12/03/2026

Deutschland

Deutschland

Tolle Milchpumpen mit angenehmen tragekomfort

Im Großen und Ganzen ein Produkt, die das erreicht, was man sich wünscht. Angenehmer tragekompfort und keine Schmerzen beim abpumpen. Eine Kleinigkeit: man sieht nicht auf anhieb wie viel Milch abgepumpt wurde. Erst, wenn eine bestimmte Milliliter Anzahl erreicht ist

Den här recensionen skrevs för Elektrische Dopplemilchpumpe SCF495/11 Natural Care Hands-free, tragbar

Den här recensionen skrevs för Elektrische Dopplemilchpumpe SCF495/11 Natural Care Hands-free, tragbar

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på en onlineundersökning om nöjdhet som genomfördes globalt med 10.109 användare av varumärken och produkter inom mödra- och barnomsorg under 2023. 

  1. Effektiviteten avser produktens tekniska prestanda.

  2. Avser pumpens sugfrekvens.