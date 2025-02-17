Bärbar komfort för maximal rörelseförmåga

Vår pump levereras med en flätad bärrem och klädklämma så att du kan bära motorenheten på kroppen eller fäst i linningen. Tack vare att du kan bära den på ditt sätt kan du behålla samma mjölkflöde samtidigt som du vet att du enkelt kan göra ändringar om det behövs. Använd slangkopplingen och remjusteraren för att finjustera passformen.