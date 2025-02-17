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      Philips Avent Hands-free Renoverad enkel elektrisk bröstpump

      SCF531/11R1

      Övergripande klassificering / 5
      • Recensioner Recensioner

      Fria händer. Mer fritid.

      Philips Avent enkel elektrisk bröstpump för handsfree användning är gjord för effektiv* och bekväm pumpning. Den efterliknar barnets rytm och är den perfekta bröstpumpen för handsfree användning då den är kraftfull, skonsam och lätt.

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      Vad betyder ”renoverad”?

      Olika företag har olika definitioner på vad renovation är. Vi på Philips renoverar mestadels produkter som returneras av kunder inom 30 dagar efter köp eller från våra prenumerationsprogram. Det leder till att de flesta produkter är oanvända eller lätt använda.

      Vad du kan förvänta dig

      Produktens funktionalitet och garanti

      The product works perfectly! It always comes with a 2-year warranty; an extended warranty might apply to certain products upon registration.aProdukten fungerar perfekt! Den levereras alltid med två års garanti, och en utökad garanti kan tillämpas på vissa produkter vid registrering.

      Utseende

      Produkten är helt ren! Varje enhet genomgår noggranna kvalitets- och prestandatester. Alla produkter desinficeras och hygienrelaterade komponenter eller tillbehör byts ut vid behov (till exempel rakblad och kökstillbehör). Mindre tecken på användning kan vara synliga.

      Tillbehör

      Produkterna har alla originaldelar och -tillbehör. Förbrukningsartiklar medföljer inte (som vattenfilter).

      Förpackning

      Produkterna levereras i sina originalförpackningar eller i enkla återvunna kartonger tillverkade av återvunnet material.

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      ic_warranty
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      Fria händer. Mer fritid.

      Efterliknar barnets drickrytm

      • Efterliknar barnets drickrytm
      • Frihet vid pumpning
      • Lätt att använda, rengöra och sätta ihop
      • Har en smidig passform
      Pumpa effektivt* med en rytm som efterliknar barnets rytm

      Pumpa effektivt* med en rytm som efterliknar barnets rytm

      Barn vet bäst när det gäller hur de dricker! Därför efterliknar vår elektriska handsfree-bröstpump deras naturliga drickrytm – så du kan hitta din egen rytm för effektiv* pumpning och optimalt mjölkflöde. Philips Avent handsfree-bröstpumpen pumpar upp till 85 gånger per minut och är dubbelt så snabb som de flesta andra pumpar**.

      Tyst pumpning med sjukhusstyrka

      Tyst pumpning med sjukhusstyrka

      Motorenheten levererar den sjukhusstyrka du förväntar dig av en traditionell bröstpump, men i en kompakt och bärbar enhet. Med sitt uppladdningsbara batteri pumpar den sladdlösa motorenheten kraftfullt och diskret var som helst.

      Silikonskydd som formar sig efter bröstet

      Silikonskydd som formar sig efter bröstet

      Vårt unika SkinSense-bröstskydd i silikon är utformat för ultimat komfort och formar sig mjukt runt bröstet med hjälp av kroppens naturliga värme. Bröstskyddet är tillverkat av livsmedelsgodkänd silikon för total sinnesro.

      Spåra mjölkflödet med den genomskinliga uppsamlingsbehållaren

      Spåra mjölkflödet med den genomskinliga uppsamlingsbehållaren

      Den genomskinliga uppsamlingsbehållaren gör att du kan se inuti den. Det hjälper dig att placera bröstvårtan rätt för bästa möjliga mjölkflöde och gör att du kan se bröstmjölkens volym. För säker pumpning från första till sista droppen.

      Rör dig fritt med den otroligt lätta uppsamlingsbehållaren

      Rör dig fritt med den otroligt lätta uppsamlingsbehållaren

      Vår uppsamlingsbehållare väger endast drygt 100 gram när den är tom – upp till tre gånger lättare än en helt bärbar bröstpump. Behållaren sitter bekvämt i bh:n och det märks knappt att den är där.

      Bärbar komfort för maximal rörelseförmåga

      Bärbar komfort för maximal rörelseförmåga

      Vår pump levereras med en flätad bärrem och klädklämma så att du kan bära motorenheten på kroppen eller fäst i linningen. Tack vare att du kan bära den på ditt sätt kan du behålla samma mjölkflöde samtidigt som du vet att du enkelt kan göra ändringar om det behövs. Använd slangkopplingen och remjusteraren för att finjustera passformen.

      Anpassa din pumpning

      Anpassa din pumpning

      Få ut mesta möjliga av varje pumptillfälle med 8 sugnivåer för att stimulera mjölkflödet och 16 sugnivåer för att pumpa ut mjölken. Du kan finjustera medan du pumpar, och eftersom din idealiska inställning sparas automatiskt är din pump alltid redo att användas.

      Lätt att rengöra och montera med ett fåtal delar

      Lätt att rengöra och montera med ett fåtal delar

      Vi har utformat vår pump och våra tillbehör så att de ska vara så enkla som möjligt. Med endast ett fåtal anslutningsdelar är varje uppsamlingsbehållare lätt att ta isär, rengöra (för hand eller i diskmaskin), desinficera och sätta ihop igen.

      Ett brett utbud av storlekar på bröstskydd och inlägg för alla mammor

      Ett brett utbud av storlekar på bröstskydd och inlägg för alla mammor

      Vi vill att alla mammor ska må så bra som möjligt, och rätt passform är en viktig del av detta. Vårt utbud av bröstskydd och bröstskyddsinlägg i olika storlekar passar 99 % av alla mammor. De kan köpas separat så att du kan uppleva ultimat komfort när du pumpar.

      Tekniska specifikationer

      • Effekt

        Källa
        Uppladdningsbart batteri/USB-C (adapter medföljer inte)

      • Material

        Kopp, främre lock, bröstkupsskydd
        Polypropylen
        Bröstkupa, membran, ventil, insats
        Flytande silikon
        Silikonslang
        Silikon

      • Vad medföljer?

        USB-C-kabel
        1 st.
        Bärrem
        1 st.
        Laddningsbar motorenhet (med en löstagbar klämma)
        1 st.
        Uppsamlingskopp (monterad)
        1 st.
        Silikonslangar
        1 st.
        Brösttrattsskydd
        1 st.
        Bröstkupa (21 mm, 24 mm)
        1 st. var
        Kort för bröstvårtsstorlek
        1 st.
        Insats 19 mm
        1 st.

      • Lättanvänd

        Användning av bröstpumpen
        Lätt att använda, enkel att rengöra och sätta ihop

      • Funktioner

        Flexibla rörelser
        Handsfree-pumpning
        Anpassade inställningar
        • 16 sugnivåer i pumpläget
        • 8 sugnivåer i stimuleringsläget
        Motorenhet
        • Uppladdningsbart batteri/USB-C
        • Det tar upp till 1,5 timme att ladda batteriet helt och det räcker till cirka 5 pumptillfällen
        Specifikationer för bröstkupor och insatser
        Flera storlekar för bästa möjliga passform

      Badge-D2C

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      • Effektiviteten gäller produktens tekniska prestanda.
      • * Referens till pumpens sugfrekvens.
      • ** Baserat på vårt kompletta sortiment av bröstkupor och insatser.

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