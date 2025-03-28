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Renoverad produkt

Philips Avent Hands-freeRenoverad dubbel elektrisk bröstpump

SCF532/11R1

4.5
| (175) Recensioner | 93% rekommenderar den här produkten
Fria händer. Mer fritid.
Philips Avent dubbel elektrisk bröstpump för handsfreeanvändning är gjord för effektiv* och bekväm pumpning. Den efterliknar barnets rytm och är den perfekta bröstpumpen för handsfreeanvändning då den är kraftfull, skonsam och lätt.
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Den här produkten är renoverad och har testats av vårt team. Läs mer

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bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

Efterliknar barnets sugrytm

Fria händer. Mer fritid.

  • Efterliknar barnets sugrytm

  • Frihet vid pumpning

  • Lätt att använda, rengöra och sätta ihop

  • Har en smidig passform

Pumpa effektivt* med en rytm som efterliknar barnets rytm

Pumpa effektivt* med en rytm som efterliknar barnets rytm

Barn vet bäst när det gäller hur de dricker! Därför efterliknar vår elektriska handsfree-bröstpump deras naturliga drickrytm – så du kan hitta din egen rytm för effektiv* pumpning och optimalt mjölkflöde. Philips Avent handsfree-bröstpumpen pumpar upp till 85 gånger per minut och är dubbelt så snabb som de flesta andra pumpar**.

Tyst pumpning med sjukhusstyrka

Tyst pumpning med sjukhusstyrka

Motorenheten levererar den sjukhusstyrka du förväntar dig av en traditionell bröstpump, men i en kompakt och bärbar enhet. Med sitt uppladdningsbara batteri pumpar den sladdlösa motorenheten kraftfullt och diskret var som helst.

Silikonskydd som formar sig efter brösten

Silikonskydd som formar sig efter brösten

Våra unika SkinSense-bröstskydd i silikon är utformade för ultimat komfort och formar sig mjukt runt brösten med hjälp av kroppens naturliga värme. Bröstskydden är tillverkade av livsmedelsgodkänd silikon för total sinnesro.

Tekniska specifikationer

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på en onlineundersökning om nöjdhet som genomfördes globalt med 10.109 användare av varumärken och produkter inom mödra- och barnomsorg under 2023. 

  1. Effektiviteten gäller produktens tekniska prestanda.

  2. Referens till pumpens sugfrekvens.

  3. Baserat på vårt kompletta sortiment av brösttrattar och insatser.