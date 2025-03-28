Pumpa effektivt* med en rytm som efterliknar barnets rytm

Barn vet bäst när det gäller hur de dricker! Därför efterliknar vår elektriska handsfree-bröstpump deras naturliga drickrytm – så du kan hitta din egen rytm för effektiv* pumpning och optimalt mjölkflöde. Philips Avent handsfree-bröstpumpen pumpar upp till 85 gånger per minut och är dubbelt så snabb som de flesta andra pumpar**.