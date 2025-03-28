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Renoverad produkt
Den här produkten är renoverad och har testats av vårt team. Läs mer
Efterliknar barnets sugrytm
Frihet vid pumpning
Lätt att använda, rengöra och sätta ihop
Har en smidig passform
Barn vet bäst när det gäller hur de dricker! Därför efterliknar vår elektriska handsfree-bröstpump deras naturliga drickrytm – så du kan hitta din egen rytm för effektiv* pumpning och optimalt mjölkflöde. Philips Avent handsfree-bröstpumpen pumpar upp till 85 gånger per minut och är dubbelt så snabb som de flesta andra pumpar**.
Motorenheten levererar den sjukhusstyrka du förväntar dig av en traditionell bröstpump, men i en kompakt och bärbar enhet. Med sitt uppladdningsbara batteri pumpar den sladdlösa motorenheten kraftfullt och diskret var som helst.
Våra unika SkinSense-bröstskydd i silikon är utformade för ultimat komfort och formar sig mjukt runt brösten med hjälp av kroppens naturliga värme. Bröstskydden är tillverkade av livsmedelsgodkänd silikon för total sinnesro.
Baserat på en onlineundersökning om nöjdhet som genomfördes globalt med 10.109 användare av varumärken och produkter inom mödra- och barnomsorg under 2023.
Effektiviteten gäller produktens tekniska prestanda.
Referens till pumpens sugfrekvens.
Baserat på vårt kompletta sortiment av brösttrattar och insatser.