SCF547/11R1
Fria händer. Mer fritid.
Philips Avent dubbel elektrisk bröstpump för handsfree-användning är gjord för effektiv* och bekväm pumpning. Den efterliknar barnets rytm och är den perfekta bröstpumpen för handsfree-användning då den är kraftfull, skonsam och lätt.
Om du är berättigad till momsavdrag på medicintekniska produkter kan du begära det på den här produkten. Momsbeloppet dras av från priset som visas nedan. Håll utkik efter mer information i varukorgen.
Olika företag har olika definitioner på vad renovation är. Vi på Philips renoverar mestadels produkter som returneras av kunder inom 30 dagar efter köp eller från våra prenumerationsprogram. Det leder till att de flesta produkter är oanvända eller lätt använda.
The product works perfectly! It always comes with a 2-year warranty; an extended warranty might apply to certain products upon registration.aProdukten fungerar perfekt! Den levereras alltid med två års garanti, och en utökad garanti kan tillämpas på vissa produkter vid registrering.
Produkten är helt ren! Varje enhet genomgår noggranna kvalitets- och prestandatester. Alla produkter desinficeras och hygienrelaterade komponenter eller tillbehör byts ut vid behov (till exempel rakblad och kökstillbehör). Mindre tecken på användning kan vara synliga.
Produkterna har alla originaldelar och -tillbehör. Förbrukningsartiklar medföljer inte (som vattenfilter).
Produkterna levereras i sina originalförpackningar eller i enkla återvunna kartonger tillverkade av återvunnet material.
Barn vet bäst när det gäller hur de dricker! Därför efterliknar vår elektriska handsfree-bröstpump deras naturliga drickrytm – så du kan hitta din egen rytm för effektiv* pumpning och optimalt mjölkflöde. Philips Avent handsfree-bröstpumpen pumpar upp till 85 gånger per minut och är dubbelt så snabb som de flesta andra pumpar**.
Motorenheten levererar den sjukhusstyrka du förväntar dig av en traditionell bröstpump, men i en kompakt och bärbar enhet. Med sitt uppladdningsbara batteri pumpar den sladdlösa motorenheten kraftfullt och diskret var som helst.
Våra unika SkinSense-bröstskydd i silikon är utformade för ultimat komfort och formar sig mjukt runt brösten med hjälp av kroppens naturliga värme. Bröstskydden är tillverkade av livsmedelsgodkänd silikon för total sinnesro.
De genomskinliga uppsamlingsbehållarna gör att du kan se inuti dem. De hjälper dig att placera bröstvårtorna rätt för bästa möjliga mjölkflöde och gör att du kan se bröstmjölkens volym. För säker pumpning från första till sista droppen.
En uppsamlingsbehållare väger endast drygt 100 gram när den är tom – upp till tre gånger lättare än en helt bärbar bröstpump. Behållarna sitter bekvämt i bh:n och det märks knappt att de är där.
Vår pump levereras med en flätad bärrem och klädklämma så att du kan bära motorenheten på kroppen eller fäst i linningen. Tack vare att du kan bära den på ditt sätt kan du behålla samma mjölkflöde samtidigt som du vet att du enkelt kan göra ändringar om det behövs. Använd slangkopplingen och remjusteraren för att finjustera passformen.
Få ut mesta möjliga av varje pumptillfälle med 8 sugnivåer för att stimulera mjölkflödet och 16 sugnivåer för att pumpa ut mjölken. Du kan finjustera medan du pumpar, och eftersom din idealiska inställning sparas automatiskt är din pump alltid redo att användas.
Vi har utformat vår pump och våra tillbehör så att de ska vara så enkla som möjligt. Med endast ett fåtal anslutningsdelar är varje uppsamlingsbehållare lätt att ta isär, rengöra (för hand eller i diskmaskin), desinficera och sätta ihop igen.
Vi vill att alla mammor ska må så bra som möjligt, och rätt passform är en viktig del av detta. Vårt utbud av bröstskydd och bröstskyddsinlägg i olika storlekar passar 99 % av alla mammor. De kan köpas separat så att du kan uppleva ultimat komfort när du pumpar.
Effekt
Material
Vad medföljer?
Lättanvänd
Funktioner
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