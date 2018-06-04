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Utgått

Philips AventPipmugg

SCF551/00

4.2
| (109) Recensioner | 88% rekommenderar den här produkten
Easy sip
Den här Philips Avent-pipmuggen är fantastisk för både småbarn och föräldrar. Den mjuka silikonpipen gör att det är lättare att dricka. Dessutom förenklas rengöringen tack vare de få delarna.
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

Pipmugg med mjuk pip för att det ska vara lätt att dricka

Easy sip

  • Easy sip

  • 200 ml

  • 6 m+

Alla delar kan bekvämt maskindiskas

Alla delar kan bekvämt maskindiskas

.

Silikonpip i en del för enkel montering

Ventilen är inbyggd i pipen, för att säkerställa snabb och smidig montering.

Vågformad behållare för stadigt grepp

Pipmuggens behållare är utformad för enkelt grepp för små händer.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.2

av 5

109

Recensioner

88%

rekommenderar den här produkten

04/06/2018

Norge

Norge

Ny smokk?

Veldig bra kopp!! Er det mulig å få kjøpt ny smokk til flaska? Den er tygd hull i :)

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF551/00 Kopp med tut

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF551/00 Kopp med tut

05/06/2017

United Kingdom

United Kingdom

Brilliant

I used these with my daughter when she turned one to get her away from bottles, she took to it instantly. The teet is soft and easy to drink from. I only wish buying extra teets were easier to get and cheaper then a bottle !

Den här recensionen skrevs för SCF551/15 Spout Cup

Den här recensionen skrevs för SCF551/15 Spout Cup

10/02/2017

United Kingdom

United Kingdom

Perfect

I used this for my 10 month old nephew. He hasn't taken well to other cups but instantly took to this one. The bright colours made it appealing and the shape made it easy to hold. I highly recommend this product!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF551/15 Spout Cup

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF551/15 Spout Cup

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 