Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Easy sip
200 ml
6 m+
pojke
.
Ventilen är inbyggd i pipen, för att säkerställa snabb och smidig montering.
Pipmuggens behållare är utformad för enkelt grepp för små händer.
4.2
av 5
109
Recensioner
88%
rekommenderar den här produkten
Iris
04/06/2018
Norge
Ny smokk?
Veldig bra kopp!! Er det mulig å få kjøpt ny smokk til flaska? Den er tygd hull i :)
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF551/00 Kopp med tut
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF551/00 Kopp med tut
BertBerry
05/06/2017
United Kingdom
Brilliant
I used these with my daughter when she turned one to get her away from bottles, she took to it instantly. The teet is soft and easy to drink from. I only wish buying extra teets were easier to get and cheaper then a bottle !
Den här recensionen skrevs för SCF551/15 Spout Cup
Den här recensionen skrevs för SCF551/15 Spout Cup
ecb91
10/02/2017
United Kingdom
Perfect
I used this for my 10 month old nephew. He hasn't taken well to other cups but instantly took to this one. The bright colours made it appealing and the shape made it easy to hold. I highly recommend this product!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF551/15 Spout Cup
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF551/15 Spout Cup
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.