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Utgått

Philips AventPipmugg

SCF553/00

4.5
| (36) Recensioner | 94% rekommenderar den här produkten
Easy sip
Den här Philips Avent-pipmuggen är fantastisk för både småbarn och föräldrar. Den mjuka silikonpipen gör att det är lättare att dricka. Dessutom förenklas rengöringen tack vare de få delarna.
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

Pipmugg med mjuk pip för att det ska vara lätt att dricka

Easy sip

  • Easy sip

  • 260 ml

  • 9 m+

Alla delar kan bekvämt maskindiskas

Alla delar kan bekvämt maskindiskas

.

Silikonpip i en del för enkel montering

Ventilen är inbyggd i pipen, för att säkerställa snabb och smidig montering.

Vågformad behållare för stadigt grepp

Pipmuggens behållare är utformad för enkelt grepp för små händer.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.5

av 5

36

Recensioner

94%

rekommenderar den här produkten

05/04/2019

Sverige

Sverige

Könsroller?

Varför skriva i beskrivningen för den blå ordet pojke? Färger tillhör inte ett specifikt kön. Lite tråkigt men pipmuggen är toppen. Min kille är jättenöjd med sin rosa pipmugg ;)

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF553/05 Pipmugg

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF553/05 Pipmugg

17/02/2017

United Kingdom

United Kingdom

Great for bottle to cup weaning.

This was a great transition cup for anyone struggling to get baby from normal bottle to a cup.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF553/13 Spout Cup

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF553/13 Spout Cup

13/02/2017

United Kingdom

United Kingdom

Excellent features, great value, great design.

Perfect for my child, she loves it must be the nice colours and the fact they fit perfectly into her hand. Had to go and buy two more for the trips to the grandparents. Can't fault it.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF553/13 Spout Cup

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF553/13 Spout Cup

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 