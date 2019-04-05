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Utgått
Easy sip
260 ml
9 m+
flicka
.
Ventilen är inbyggd i pipen, för att säkerställa snabb och smidig montering.
Pipmuggens behållare är utformad för enkelt grepp för små händer.
4.5
av 5
36
Recensioner
94%
rekommenderar den här produkten
Nillja
05/04/2019
Sverige
Könsroller?
Varför skriva i beskrivningen för den blå ordet pojke? Färger tillhör inte ett specifikt kön. Lite tråkigt men pipmuggen är toppen. Min kille är jättenöjd med sin rosa pipmugg ;)
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF553/05 Pipmugg
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF553/05 Pipmugg
Kole
17/02/2017
United Kingdom
Del av marknadsföring
Great for bottle to cup weaning.
This was a great transition cup for anyone struggling to get baby from normal bottle to a cup.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF553/13 Spout Cup
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF553/13 Spout Cup
sonian89
13/02/2017
United Kingdom
Del av marknadsföring
Excellent features, great value, great design.
Perfect for my child, she loves it must be the nice colours and the fact they fit perfectly into her hand. Had to go and buy two more for the trips to the grandparents. Can't fault it.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF553/13 Spout Cup
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF553/13 Spout Cup
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.