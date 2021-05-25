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  • Ultimat skydd för din bröstmjölk
  • Ultimat skydd för din bröstmjölk
  • Ultimat skydd för din bröstmjölk
  • Ultimat skydd för din bröstmjölk
  • Ultimat skydd för din bröstmjölk
  • Ultimat skydd för din bröstmjölk

Utgått

Philips AventFörvaringspåsar för bröstmjölk

SCF603/25

4.5
| (61) Recensioner | 95% rekommenderar den här produkten
Ultimat skydd för din bröstmjölk
Philips Avent förvaringspåsar för bröstmjölk förvarar den värdefulla bröstmjölken säkert. Påsarna kan sparas i kylskåpet eller i frysen och är försteriliserade för omedelbar användning.
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bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

180 ml förvaringspåsar för bröstmjölk

Ultimat skydd för din bröstmjölk

  • Förvaring

  • Försteriliserad

  • 25 påsar

Säker och läckagefri med dubbel försegling

Säker och läckagefri med dubbel försegling

Säker och läckagefri tack vare dubbel försegling för säker förvaring av bröstmjölk

Försteriliserad påse med försegling som är skyddad mot sabotage

Försteriliserad påse med försegling som är skyddad mot sabotage

Förseglingen som visar sabotage indikerar att den försteriliserade påsen är orörd före första användningen, för fullständig hygienöversikt

Fryssäker påse med förstärkta sömmar och dubbla skikt

Fryssäker påse med förstärkta sömmar och dubbla skikt

Förstärkta sidosömmar och material med dubbla skikt ger ytterligare försäkran att din bröstmjölk förvaras säkert i frysen eller kylskåpet

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.5

av 5

61

Recensioner

95%

rekommenderar den här produkten

2

25/05/2021

España

España

Muy recomendables

Soy mamá de 2 peques, de 36 y 12 meses, y a los dos les he dado lactancia materna, la mayor hasta los 18 meses y al pequeño aún sigo. Sabemos que a las 16 semanas de la mayoría de mamás tenemos que volver al mundo laboral y si quieres seguir ofreciéndole lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses mínimo tal y como indica la OMS, necesitas en tu día a día un sacaleches para poder extraerte y almacenar correctamente la leche. Estas bolsas son muy prácticas y seguras gracias a su doble cierre de tipo zip, y el contenido que cabe, lo suficiente para la leche que me voy extrayendo en el trabajo. Un consejo, para congelarlas, si las congelas en plano ocupan muy poco espacio, para luego almacenarlas en vertical.

Fördelar

Tamaño, doble cierre de seguridad tipo zip

Nackdelar

De momento ninguna

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF603/25 Bolsas preesterilizadas para leche materna

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF603/25 Bolsas preesterilizadas para leche materna

24/05/2021

España

España

el producto cumple las expectativas

Las bolsas son super practicas, las he usado a diario, conservan la leche a la perfección y son muy cómodas, ademas vienen con una etiqueta para apuntar de que niño son, la fecha de la extracción etc. Recomendables

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF603/25 Bolsas preesterilizadas para leche materna

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF603/25 Bolsas preesterilizadas para leche materna

21/05/2021

España

España

muy utiles

estas bolsas para leche materna son muy utiles y practicas, con un cierre hermetico y seguro, me dan mucha tranquilidad,son las mejores que he probado, estoy muy contenta con ellas

Fördelar

seguridad

Nackdelar

nada

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF603/25 Bolsas preesterilizadas para leche materna

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF603/25 Bolsas preesterilizadas para leche materna

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  1. Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023. 