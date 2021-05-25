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Utgått
Förvaring
Försteriliserad
25 påsar
Säker och läckagefri tack vare dubbel försegling för säker förvaring av bröstmjölk
Förseglingen som visar sabotage indikerar att den försteriliserade påsen är orörd före första användningen, för fullständig hygienöversikt
Förstärkta sidosömmar och material med dubbla skikt ger ytterligare försäkran att din bröstmjölk förvaras säkert i frysen eller kylskåpet
4.5
av 5
61
Recensioner
95%
rekommenderar den här produkten
Mama.tester
25/05/2021
España
Del av marknadsföring
Muy recomendables
Soy mamá de 2 peques, de 36 y 12 meses, y a los dos les he dado lactancia materna, la mayor hasta los 18 meses y al pequeño aún sigo. Sabemos que a las 16 semanas de la mayoría de mamás tenemos que volver al mundo laboral y si quieres seguir ofreciéndole lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses mínimo tal y como indica la OMS, necesitas en tu día a día un sacaleches para poder extraerte y almacenar correctamente la leche. Estas bolsas son muy prácticas y seguras gracias a su doble cierre de tipo zip, y el contenido que cabe, lo suficiente para la leche que me voy extrayendo en el trabajo. Un consejo, para congelarlas, si las congelas en plano ocupan muy poco espacio, para luego almacenarlas en vertical.
Fördelar
Tamaño, doble cierre de seguridad tipo zip
Nackdelar
De momento ninguna
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF603/25 Bolsas preesterilizadas para leche materna
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF603/25 Bolsas preesterilizadas para leche materna
Martita189
24/05/2021
España
Del av marknadsföring
el producto cumple las expectativas
Las bolsas son super practicas, las he usado a diario, conservan la leche a la perfección y son muy cómodas, ademas vienen con una etiqueta para apuntar de que niño son, la fecha de la extracción etc. Recomendables
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF603/25 Bolsas preesterilizadas para leche materna
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF603/25 Bolsas preesterilizadas para leche materna
laura5896
21/05/2021
España
Del av marknadsföring
muy utiles
estas bolsas para leche materna son muy utiles y practicas, con un cierre hermetico y seguro, me dan mucha tranquilidad,son las mejores que he probado, estoy muy contenta con ellas
Fördelar
seguridad
Nackdelar
nada
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF603/25 Bolsas preesterilizadas para leche materna
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF603/25 Bolsas preesterilizadas para leche materna
Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023.