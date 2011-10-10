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Utgått
Hygien i farten
Den här Philips AVENT-muggen med snabbare flöde är perfekt för det aktiva barnet. Muggen är förbluffande spillsäker vare sig den skakas eller kastas upp i luften, och den är enkel att dricka ur. Muggen har ett uppfällbart lock och en smart sidoklämma som går att fästa i bältet eller på barnvagnen.
340 ml
Sportpip, 18 m+
Patenterad ventil kontrollerar flödet för att undvika spill, även om den hålls upp och ned eller sidledes.
Pipen är utformad för att vara bittålig med ett snabbare flöde, och muggen har större kapacitet för aktiva småbarn
Med hjälp av det uppfällbara locket kan du enkelt hålla pipen ren både hemma och borta.
4.5
av 5
2
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
Marcello
10/10/2011
Nederland
gebruiksvriendelijk
gebruiksvriendelijk, fles is iets aan de grote kant maar toch goed vast te houden
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF604/11 Beker voor peuters
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF604/11 Beker voor peuters
mona1110
10/05/2012
Deutschland
Dieses produkt ist top !!!!!!!!
Dieses produkt ist top was mich aber leider stört ist wenn ich zum beispiel wasser nach einem tag vergesse auszuschütten ist in der Flasche ganz kömischer schleim im inneren der Flasche. Was bestimmt nicht sehr gut für kinder ist. Habe ca. 8 Flaschen und bei fast allen ist es gleich. Schade!!!!!!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF604/11 Toddler Cup
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF604/11 Toddler Cup