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Utgått

Philips AventMugg utan dekoration

SCF604/11

4.5

| (2) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

Hygien i farten

Den här Philips AVENT-muggen med snabbare flöde är perfekt för det aktiva barnet. Muggen är förbluffande spillsäker vare sig den skakas eller kastas upp i luften, och den är enkel att dricka ur. Muggen har ett uppfällbart lock och en smart sidoklämma som går att fästa i bältet eller på barnvagnen.

Visa alla fördelar

Inget spill, snabbare flöde

Hygien i farten

  • 340 ml

  • Sportpip, 18 m+

Spillfri pip med patenterad ventil

Spillfri pip med patenterad ventil

Patenterad ventil kontrollerar flödet för att undvika spill, även om den hålls upp och ned eller sidledes.

Snabbare flöde och bittålig pip

Snabbare flöde och bittålig pip

Pipen är utformad för att vara bittålig med ett snabbare flöde, och muggen har större kapacitet för aktiva småbarn

Uppfällbart lock håller pipen ren

Uppfällbart lock håller pipen ren

Med hjälp av det uppfällbara locket kan du enkelt hålla pipen ren både hemma och borta.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.5

av 5

2

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

3
2
1

10/10/2011

Nederland

Nederland

gebruiksvriendelijk

gebruiksvriendelijk, fles is iets aan de grote kant maar toch goed vast te houden

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF604/11 Beker voor peuters

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF604/11 Beker voor peuters

10/05/2012

Deutschland

Deutschland

Dieses produkt ist top !!!!!!!!

Dieses produkt ist top was mich aber leider stört ist wenn ich zum beispiel wasser nach einem tag vergesse auszuschütten ist in der Flasche ganz kömischer schleim im inneren der Flasche. Was bestimmt nicht sehr gut für kinder ist. Habe ca. 8 Flaschen und bei fast allen ist es gleich. Schade!!!!!!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF604/11 Toddler Cup

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF604/11 Toddler Cup

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