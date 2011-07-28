ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

  • Bild av en enda produkt
  • Alternativt produktfoto
  • Bild av en enda produkt
  • Alternativt produktfoto

Utgått

Philips AventMugg med dekoration, pojke

SCF608/05

5

| (1) Recension

Hygien i farten

Det är lätt att lära sig att dricka med Philips AVENT-muggar för småbarn. Det uppfällbara locket håller pipen ren hela tiden, även i farten. Muggen är förbluffande spillsäker vare sig den skakas eller kastas upp i luften, och den är enkel att dricka ur.

Visa alla fördelar

Inget spill, enkelt att dricka

Hygien i farten

  • 260 ml

  • Pip för små barn, 12 m+

  • Med handtag

Spillfri pip med patenterad ventil

Spillfri pip med patenterad ventil

Patenterad ventil kontrollerar flödet för att undvika spill, även om den hålls upp och ned eller sidledes.

Alla delar kan bekvämt maskindiskas

Alla delar kan bekvämt maskindiskas

Hela muggen kan steriliseras för hygienisk användning

Hela muggen kan steriliseras för hygienisk användning

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

5.0

av 5

1

Recension

4
3
2
1

28/07/2011

France

France

Den här recensionen skrevs för SCF608/06 Tasse décorée fille

Den här recensionen skrevs för SCF608/06 Tasse décorée fille

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ha kampanjutskick (baserat på mina preferenser och vanor) om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer. Jag kan enkelt avsluta min prenumeration när som helst!

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.