Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
SCF608/06
Hygien i farten
Det är lätt att lära sig att dricka med Philips AVENT-muggar för småbarn. Det uppfällbara locket håller pipen ren hela tiden, även i farten. Muggen är förbluffande spillsäker vare sig den skakas eller kastas upp i luften, och den är enkel att dricka ur.
260 ml
Pip för små barn, 12 m+
Med handtag
Patenterad ventil kontrollerar flödet för att undvika spill, även om den hålls upp och ned eller sidledes.
Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips
5.0
av 5
1
Recension
YRMA
28/07/2011
France
Den här recensionen skrevs för SCF608/06 Tasse décorée fille
Den här recensionen skrevs för SCF608/06 Tasse décorée fille