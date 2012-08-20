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Utgått
Hygien i farten
Den här Philips AVENT-muggen med snabbare flöde är perfekt för det aktiva barnet. Muggen är förbluffande spillsäker vare sig den skakas eller kastas upp i luften, och den är enkel att dricka ur. Muggen har ett uppfällbart lock och en smart sidoklämma som går att fästa i bältet eller på barnvagnen.
340 ml
Sportpip, 18 m+
Patenterad ventil kontrollerar flödet för att undvika spill, även om den hålls upp och ned eller sidledes.
4.7
av 5
3
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
Annamo85
20/08/2012
Deutschland
Ausgezeichnet
Das war die erste Flasche die nicht auslief.Sehr zufrieden
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF609/01 Avent Decorated Cup
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF609/01 Avent Decorated Cup
vizirette
16/10/2011
France
formidable
j'ai 3 enfants: la nuit je devais me lever pour leur donner à boire ! Avec un biberon classique, les draps étaient mouillés puisque l'eau s'écoule facilement.Avec ces tasses plus de fuite et tout le monde est content !
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF609/01 Tasse décorée Avent
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF609/01 Tasse décorée Avent
honey
03/03/2011
United Kingdom
Good One
I used many cups but all re not so user friendly, Easy to use it and my kids enjoy it while drinking.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF609/05 Decorated Toddler Cup Boy
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF609/05 Decorated Toddler Cup Boy