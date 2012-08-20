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Utgått

Philips AventMugg med dekoration

SCF609/01

4.7

| (3) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

Hygien i farten

Den här Philips AVENT-muggen med snabbare flöde är perfekt för det aktiva barnet. Muggen är förbluffande spillsäker vare sig den skakas eller kastas upp i luften, och den är enkel att dricka ur. Muggen har ett uppfällbart lock och en smart sidoklämma som går att fästa i bältet eller på barnvagnen.

Visa alla fördelar

Inget spill, snabbare flöde

Hygien i farten

  • 340 ml

  • Sportpip, 18 m+

Spillfri pip med patenterad ventil

Spillfri pip med patenterad ventil

Patenterad ventil kontrollerar flödet för att undvika spill, även om den hålls upp och ned eller sidledes.

Alla delar kan bekvämt maskindiskas

Alla delar kan bekvämt maskindiskas

Hela muggen kan steriliseras för hygienisk användning

Hela muggen kan steriliseras för hygienisk användning

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.7

av 5

3

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

3
2
1

20/08/2012

Deutschland

Deutschland

Ausgezeichnet

Das war die erste Flasche die nicht auslief.Sehr zufrieden

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF609/01 Avent Decorated Cup

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF609/01 Avent Decorated Cup

16/10/2011

France

France

formidable

j'ai 3 enfants: la nuit je devais me lever pour leur donner à boire ! Avec un biberon classique, les draps étaient mouillés puisque l'eau s'écoule facilement.Avec ces tasses plus de fuite et tout le monde est content !

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF609/01 Tasse décorée Avent

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF609/01 Tasse décorée Avent

03/03/2011

United Kingdom

United Kingdom

Good One

I used many cups but all re not so user friendly, Easy to use it and my kids enjoy it while drinking.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF609/05 Decorated Toddler Cup Boy

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF609/05 Decorated Toddler Cup Boy

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