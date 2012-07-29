Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
125 ml
Utformad för ömtåligt tandkött
Sätt fast handtagen på flaskan med dinapp som ditt barn är välbekant med så att det kan lära sig att dricka själv
Alla Philips AVENT-flaskor och -muggar är kompatibla, exklusive glasflaskorna och Grown-ups-muggarna/My First Big Kid-muggarna. Du kan blanda och matcha för att skapa den perfekta muggen, så att den passar ditt barns individuella utvecklingsbehov.
3.9
av 5
12
Recensioner
82%
rekommenderar den här produkten
alwaysthinkin
29/07/2012
United Kingdom
Great starter cup
This product is great especially if you used the avent bottles as the parts are interchangeable. Great design easy to clean and doesn't spill
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF625/01 Baby Bottle to first trainer cup
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF625/01 Baby Bottle to first trainer cup
Claire7812
29/07/2012
United Kingdom
Great starter cup
This product is great especially if you used the avent bottles as the parts are interchangeable. Great design easy to clean and doesn't spill
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF625/01 Baby Bottle to first trainer cup
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF625/01 Baby Bottle to first trainer cup
IrishBetty
12/06/2011
United Kingdom
great little cup!
this is a great first cup (eventhough we are still using it now!) It is just the perfect size and comes with handles that fits your other bottles too. You can buy more soft spouts for it, as they may change colour with carrots - as most of them do !!! What is in carrots...? Overall a great little cup!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF625/01 Baby Bottle to first trainer cup
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF625/01 Baby Bottle to first trainer cup
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.