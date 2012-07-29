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  • Spädbarnets första steg för att använda en mugg
  • Spädbarnets första steg för att använda en mugg

Utgått

Philips AventTräningssats från nappflaska till den första muggen

SCF625/01

3.9
| (12) Recensioner | 82% rekommenderar den här produkten
Spädbarnets första steg för att använda en mugg
Philips Avent-träningssats från flaska till den första muggen har en mjuk pip och handtag som är lätta att greppa så att barnet kan lära sig att dricka själv.
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bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

Mugg med mjuk pip

Spädbarnets första steg för att använda en mugg

  • 125 ml

Mjuk pip

Mjuk pip

Utformad för ömtåligt tandkött

Träningshandtag medföljer

Sätt fast handtagen på flaskan med dinapp som ditt barn är välbekant med så att det kan lära sig att dricka själv

Kompatibel med Philips Avent-flaskor och -muggar

Alla Philips AVENT-flaskor och -muggar är kompatibla, exklusive glasflaskorna och Grown-ups-muggarna/My First Big Kid-muggarna. Du kan blanda och matcha för att skapa den perfekta muggen, så att den passar ditt barns individuella utvecklingsbehov.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.9

av 5

12

Recensioner

82%

rekommenderar den här produkten

4

29/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Great starter cup

This product is great especially if you used the avent bottles as the parts are interchangeable. Great design easy to clean and doesn't spill

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF625/01 Baby Bottle to first trainer cup

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF625/01 Baby Bottle to first trainer cup

29/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Great starter cup

This product is great especially if you used the avent bottles as the parts are interchangeable. Great design easy to clean and doesn't spill

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF625/01 Baby Bottle to first trainer cup

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF625/01 Baby Bottle to first trainer cup

12/06/2011

United Kingdom

United Kingdom

great little cup!

this is a great first cup (eventhough we are still using it now!) It is just the perfect size and comes with handles that fits your other bottles too. You can buy more soft spouts for it, as they may change colour with carrots - as most of them do !!! What is in carrots...? Overall a great little cup!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF625/01 Baby Bottle to first trainer cup

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF625/01 Baby Bottle to first trainer cup

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 