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  • Förenkla barnets övergång till mugg
  • Förenkla barnets övergång till mugg

Utgått

Philips AventTräningsset från flaska till mugg

SCF625/02

3.9
| (12) Recensioner | 82% rekommenderar den här produkten
Förenkla barnets övergång till mugg
Det här klassiska+ träningssetet lär barnet att dricka ur sin första mugg. Barnet kan enkelt hålla i handtagen och själv dricka ur den bekanta nappen.
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bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

Förenkla barnets övergång till mugg

  • Classic+

  • Från 4 månader

Muggen är gjord av BPA-fritt material

Muggen är gjord av BPA-fritt material

Philips Avent-muggen är gjord av BPA-fritt material.

Alla delar kan bekvämt maskindiskas

Alla delar kan bekvämt maskindiskas

.

Enkel att hålla i, löstagbara handtag

Enkel att hålla i, löstagbara handtag

Fäst de greppvänliga handtagen på nappflaskan så att ditt barn kan lära sig att dricka själv

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.9

av 5

12

Recensioner

82%

rekommenderar den här produkten

4

29/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Great starter cup

This product is great especially if you used the avent bottles as the parts are interchangeable. Great design easy to clean and doesn't spill

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF625/01 Baby Bottle to first trainer cup

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF625/01 Baby Bottle to first trainer cup

29/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Great starter cup

This product is great especially if you used the avent bottles as the parts are interchangeable. Great design easy to clean and doesn't spill

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF625/01 Baby Bottle to first trainer cup

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF625/01 Baby Bottle to first trainer cup

12/06/2011

United Kingdom

United Kingdom

great little cup!

this is a great first cup (eventhough we are still using it now!) It is just the perfect size and comes with handles that fits your other bottles too. You can buy more soft spouts for it, as they may change colour with carrots - as most of them do !!! What is in carrots...? Overall a great little cup!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF625/01 Baby Bottle to first trainer cup

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF625/01 Baby Bottle to first trainer cup

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 