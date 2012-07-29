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Utgått
Classic+
Från 4 månader
Philips Avent-muggen är gjord av BPA-fritt material.
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Fäst de greppvänliga handtagen på nappflaskan så att ditt barn kan lära sig att dricka själv
3.9
av 5
12
Recensioner
82%
rekommenderar den här produkten
alwaysthinkin
29/07/2012
United Kingdom
Great starter cup
This product is great especially if you used the avent bottles as the parts are interchangeable. Great design easy to clean and doesn't spill
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF625/01 Baby Bottle to first trainer cup
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF625/01 Baby Bottle to first trainer cup
Claire7812
29/07/2012
United Kingdom
Great starter cup
This product is great especially if you used the avent bottles as the parts are interchangeable. Great design easy to clean and doesn't spill
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF625/01 Baby Bottle to first trainer cup
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF625/01 Baby Bottle to first trainer cup
IrishBetty
12/06/2011
United Kingdom
great little cup!
this is a great first cup (eventhough we are still using it now!) It is just the perfect size and comes with handles that fits your other bottles too. You can buy more soft spouts for it, as they may change colour with carrots - as most of them do !!! What is in carrots...? Overall a great little cup!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF625/01 Baby Bottle to first trainer cup
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF625/01 Baby Bottle to first trainer cup
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.