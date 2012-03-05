Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
SCF635/27
2 st
Justerbar dinapp
3 m+
Vår ventil som minskar tecken på kolik har utformats för att hålla luft borta från barnets mage och minska kolik. När barnet äter böjs ventilen i nappen så att luft släpps in i flaskan för att förhindra att det bildas vacuum och släpper ut den mot flaskans baksida. Det gör att luften är kvar i flaskan och inte kommer ned i barnets mage, vilket minskar risken för kolik och obehag.
Philips Avent-flaskan som minskar risken för kolik minskar risken för kinkighet. Barn som matas med Philips Avent-flaskor som motverkar kolik var 60 % mindre kinkiga på kvällen, än barn som matades med en antikolikflaska från en konkurrent.*
Nappformen ger ett säkert grepp och den räfflade strukturen förhindrar att nappen kläms ihop för kontinuerlig och bekväm matning.
2.8
av 5
45
Recensioner
Kat1977
05/03/2012
United Kingdom
Great for thicker liquids
This is great for thicker liquids, not regular formula I guess.
Den här recensionen skrevs för SCF635/27 Anti-colic teat
Den här recensionen skrevs för SCF635/27 Anti-colic teat
monkeysmum
04/02/2012
United Kingdom
excellent
reading the other two reviews i think I should point out that they are for thicker comfort milk that babies are given if they are not feeding well on normal cows milks ones. they are a special formular that is broken down quicker for their tummys to digest. Due to this it is very thick milk and will not come out of even a number 4 teat. I do agree though that they need to be better labelled for this purpose. the difference with these its a slit not holes. please do not be put off if your baby needs comfort milk.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF635/27 Anti-colic teat
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF635/27 Anti-colic teat
monkeysmum
04/02/2012
United Kingdom
excellent
reading the other two reviews i think I should point out that they are for thicker comfort milk that babies are given if they are not feeding well on normal cows milks ones. they are a special formular that is broken down quicker for their tummys to digest. Due to this it is very thick milk and will not come out of even a number 4 teat. I do agree though that they need to be better labelled for this purpose. the difference with these its a slit not holes. please do not be put off if your baby needs comfort milk.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF635/27 Anti-colic teat
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF635/27 Anti-colic teat
Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023.
Två veckor gamla barn som matades med en Philips Avent-flaska visade mindre tecken på kolik och var betydligt mindre kinkiga på kvällen jämfört med barn som matades med en annan flaska från en konkurrent.
Nappens utformning har bevisats förhindra ihopklämning av nappen, lufttillförsel och matningsavbrott.
Vad är kolik och hur påverkar det barnet? Kolik orsakas delvis av att barnet sväljer luft när han eller hon äter. Det skapar obehag i barnets matsmältningssystem. Symptomen kan vara gråt och kinkighet.
0 % BPA, enligt EU-förordning 10/2011