ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

  • Perfekt för bebisar som dricker försiktigt
  • Perfekt för bebisar som dricker försiktigt
  • Perfekt för bebisar som dricker försiktigt
  • Perfekt för bebisar som dricker försiktigt
  • Perfekt för bebisar som dricker försiktigt
  • Perfekt för bebisar som dricker försiktigt
  • Perfekt för bebisar som dricker försiktigt
  • Perfekt för bebisar som dricker försiktigt
  • Perfekt för bebisar som dricker försiktigt
  • Perfekt för bebisar som dricker försiktigt
  • Perfekt för bebisar som dricker försiktigt
  • Perfekt för bebisar som dricker försiktigt
  • Perfekt för bebisar som dricker försiktigt
  • Perfekt för bebisar som dricker försiktigt
  • Perfekt för bebisar som dricker försiktigt
  • Perfekt för bebisar som dricker försiktigt

Philips Avent Baby Bottle TeatsNatural-napp

SCF657/27

4.3
| (3) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten
Perfekt för bebisar som dricker försiktigt
Perfekt för bebisar som dricker försiktigt eller som inte har stark sugkraft. Bred bröstformad napp främjar ett naturligt grepp så att du enkelt kan kombinera amning med flaskmatning. Bör användas med Philips Avent Natural-flaskan.
Visa alla fördelar
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

Perfekt för bebisar som dricker försiktigt

Perfekt för bebisar som dricker försiktigt

  • 0 m+

  • 2-pack

Utformad för att minska kolik

Utformad för att minska kolik

Nappen är utformad för att minska matningsproblem genom att den leder bort luft från barnets mage.

Naturligt grepp tack vare den breda bröstformade nappen

Naturligt grepp tack vare den breda bröstformade nappen

Den breda, bröstvårtsformade nappen uppmuntrar till ett naturligt grepp och underlättar övergången från bröst till nappflaska för barnet.

Mjuk napp som har utformats för att efterlikna ett bröst

Mjuk napp som har utformats för att efterlikna ett bröst

Nappen har en extra mjuk struktur som är utformad för att efterlikna bröstet.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

4.3

av 5

3

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

4
2
1

30/03/2018

France

France

Une réussite

Je donne uniquement du lait maternel a ma fille par biberon et j'ai essayé de nombreuses tétines a débit lent et celle ci a vraiment un débit lent. Le lait maternel a la particularité d'être plus liquide que le lait artificiel donc si le trou de la tétine est trop gros le bébé s'étouffe, je donne le débit nouveau né à mon bébé de 5 mois, il se sent à l'aise et pour une fois il boit rapidement. A noter qu'avant elle faisait 4 rots pour un biberon de 200 ml et la seulement 1 seul en fin de biberon. Je suis tellement contente d'avoir enfin trouvé LE BIBERON IDEAL. Merci

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Baby Bottle Teats SCF657/27 Tétine Natural

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Baby Bottle Teats SCF657/27 Tétine Natural

22/03/2017

België

België

Très bonne tetine

très bonne tètine moi j'alterne entre biberon et le sein parce que bébé a pas asser de lait au sein mais aucune complication a passer entre les deux .

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Baby Bottle Teats SCF657/27 Tétine Natural

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Baby Bottle Teats SCF657/27 Tétine Natural

04/06/2018

France

France

produit très bien étudié

les tétines ont tout de suite été accepté par ma fille née prématuré, elle n'arrivait pas a boire avec celle de la maternité, et avec celle-ci impeccable. Gros soucis, après seulement 10 jours d'utilisation le trou de la tétine s'agrandit (peut être dû au nettoyage), et donc le débit devient plus important, donc inutilisable aujourd'hui. et aucune garantit ne fonctionne....au vu du prix pas très acceptable

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Baby Bottle Teats SCF657/27 Tétine Natural

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Baby Bottle Teats SCF657/27 Tétine Natural

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ta emot marknadsföringskommunikation om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer baserat på mina preferenser och mitt beteende. Jag kan när som helst avsluta prenumerationen.

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023. 