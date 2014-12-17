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Utgått
SCF751/03
Drick utan spill
200 ml
6 m+
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Den vinklade pipen är utformad så att små barn kan ta sina första klunkar enkelt utan att behöva luta huvudet bakåt så mycket.
Philips Avent-muggen är gjord av BPA-fritt material.
3.0
av 5
192
Recensioner
PhilipsAventTester27
17/12/2014
United Kingdom
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF751/13 Spout Cup
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF751/13 Spout Cup
PhilipsAventTester26
17/12/2014
United Kingdom
perfect grip
It has a great look and it is really easy to hold for a childs hand. I love it
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF751/13 Spout Cup
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF751/13 Spout Cup
PhilipsAventTester25
17/12/2014
United Kingdom
A training cup with 100% no leaks!
This product has great features, but best of all, in my experience I found it to be 100% leak proof!!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF751/13 Spout Cup
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF751/13 Spout Cup
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